Погано вчився в школі: Портников висміяв дику історію Путіна про косаток і ведмедя

Російський диктатор Володимир Путін спробував пояснити російським школярам війну проти України через образи з тваринного світу. Він порівняв Росію з великим ведмедем, якому нібито загрожує "зграя косаток" — європейські країни разом з Україною. Таку аналогію Путін використав, пояснюючи необхідність для Росії продовжувати війну.

Віталій Портников. Фото з відкритих джерел

Український журналіст і політичний оглядач Віталій Портников в ефірі "Еспресо" висміяв таке пояснення Путіна та звернув увагу на його біологічну невідповідність. На думку журналіста, російський диктатор створив максимально спрощену картину, у якій Росія постає як сильний "ведмідь", а країни Європи та Україна — як група хижаків, здатних його знищити.

"Це ж зрозумілий образ, що "Росія — такий великий ведмідь, якого не можна перемогти, бо він ого-го-го". А чого ведмідь лізе і на всіх кидається? Тому що "зграя косаток" на "ведмедя" нападе — це європейські країни… І "ми маємо пояснити нашим дітям: треба воювати, воювати й воювати, щоб вас не загризли"", — пояснює Портников.

Однак оглядач вказує, що з прикладом про косаток виникає проблема. Косатки не полюють на ведмедів як на звичайну здобич. Портников іронічно зазначив, що Путін міг би обрати інший приклад з тваринного світу, проте й тоді йому було б складно пояснити, хто саме може напасти на дорослого ведмедя та з'їсти його.

"Те, що косатки не їдять ведмедів, то ви ж розумієте, що Путін не дуже добре вчився в школі. Ми це знаємо зі спогадів його вчительки. Є мемуари цієї вчительки, яка розповідає, яким він був учнем, — він був поганим учнем. Він нічого з біології чи зоології не знає. І він собі вигадав якийсь образ, який йому здається красивим", — зазначив Портников.

За його словами, проблема не лише в невдалому прикладі з косатками. Сам принцип пояснення побудований таким чином, щоб представити Росію жертвою, яка нібито змушена захищатися від сильнішої групи противників. Журналіст довів цю логіку до абсурду, запропонувавши уявити ситуацію, де ведмідь нападає на зайця, а потім пояснює свій вчинок тим, що якби зайців було 50, вони могли б його з'їсти. Саме в цьому, на думку Портникова, і полягає абсурдність подібних пояснень, адже агресор спочатку здійснює напад, а потім намагається представити його як вимушену самооборону.

Раніше портал "Кометнарі" повідомляв, що Портников розкрив справжнє ставлення росіян до українців.