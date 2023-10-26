Плевок в лицо военных: разведчик заявил, что блоггерка передала на фронт нерабочую технику

Молодую и скандальную блоггершу Юлию Вербу, что хвастается дорогими покупками, обвиняют, в том, что она перегнала на линию фронта непригодные авто.

Блогер Юлия Верба (фото из открытых источников)

Как информирует "Обозреватель", упоминавшаяся блоггерша, ранее говорила, что оказывает помощь ВСУ, но тихо.

При этом, как отметил разведчик с позывным "Прометеем", Юлия Верба отправила авто на фронт, обнародовав в сети их фотографии. "Прометей" говорит, что эти автомобили непригодны для использования, и называет этот поступок "плевком в лицо военных".

Военный придерживается мнения, что Верба совершает такие "благотворительные" поступки исключительно "ради хайпа". Разведчик высказывается, что передавать "такое" военным в помощь — это стыд", — цитирует его издание.









Здесь также цитируют слова военнослужащего: "Привезти какие-то "коряги"... Мало того, я понимаю, если бы это были какие-то иномарки и тому подобное, но это "коряги" времен СССР".

Как утверждает "Прометей", это плевок военным в лицо.

"Но не только от нее. Многие украинцы сейчас плюют в лицо военным Украины. Верба этому показатель. Я не говорю обо всех. Но давайте реально посмотрим на ситуацию. Многие даже не знают, что такое "Азовсталь". Капец. Молодые люди, постоянно сидящих в интернет-ресурсах, они не знают за "Азовсталь", они не знают о ситуации на сегодня. И не хотят узнавать. Потому что они "живут", — выражает свое возмущение военнослужащий.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у 20-летняя блоггерша разозлила сеть "понтами" за 10 миллионов. Девушка приобрела дорогой люксовый автомобиль.