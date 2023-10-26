logo

BTC/USD

33599.55

ETH/USD

1765.80

LTC/USD

66.41

USD/UAH

37.70

EUR/UAH

40.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Плевок в лицо военных: разведчик заявил, что блоггерка передала на фронт нерабочую технику
commentss НОВОСТИ Все новости

Плевок в лицо военных: разведчик заявил, что блоггерка передала на фронт нерабочую технику

Украинский разведчик с позывным "Прометей" заявил, что техника, переданная Вербой, непригодна

26 октября 2023, 22:50
Автор:
avatar

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Молодую и скандальную блоггершу Юлию Вербу, что хвастается дорогими покупками, обвиняют, в том, что она перегнала на линию фронта непригодные авто.

Плевок в лицо военных: разведчик заявил, что блоггерка передала на фронт нерабочую технику

Блогер Юлия Верба (фото из открытых источников)

Как информирует "Обозреватель", упоминавшаяся блоггерша, ранее говорила, что оказывает помощь ВСУ, но тихо.


При этом, как отметил разведчик с позывным "Прометеем", Юлия Верба отправила авто на фронт, обнародовав в сети их фотографии. "Прометей" говорит, что эти автомобили непригодны для использования, и называет этот поступок "плевком в лицо военных".

Военный придерживается мнения, что Верба совершает такие "благотворительные" поступки исключительно "ради хайпа". Разведчик высказывается, что передавать "такое" военным в помощь — это стыд", — цитирует его издание.


Плевок в лицо военных: разведчик заявил, что блоггерка передала на фронт нерабочую технику - фото 2

Здесь также цитируют слова военнослужащего: "Привезти какие-то "коряги"... Мало того, я понимаю, если бы это были какие-то иномарки и тому подобное, но это "коряги" времен СССР".

Как утверждает "Прометей", это плевок военным в лицо.

"Но не только от нее. Многие украинцы сейчас плюют в лицо военным Украины. Верба этому показатель. Я не говорю обо всех. Но давайте реально посмотрим на ситуацию. Многие даже не знают, что такое "Азовсталь". Капец. Молодые люди, постоянно сидящих в интернет-ресурсах, они не знают за "Азовсталь", они не знают о ситуации на сегодня. И не хотят узнавать. Потому что они "живут", — выражает свое возмущение военнослужащий.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у  20-летняя блоггерша разозлила сеть "понтами" за 10 миллионов. Девушка приобрела дорогой люксовый автомобиль.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://news.obozrevatel.com/show/people/verba-plyunula-v-litso-vsu-ukrainskij-razvedchik-raskritikoval-koryagi-kotoryie-blogersha-peredala-na-front.htm
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!