Плечом к плечу с российским солдатом: Арестович шокировал форматом новой большой войны

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Кравцев Сергей
Бывший советник главы Офиса президента Алексей Арестович допустил, что США может быть приготовлена для Украины нехорошая участь в будущем вместе с россиянами воевать на стороне американцев против Китая. Как передает портал "Комментарии", своими рассуждениями Арестович поделился в прямом эфире журналистки Юлии Латыниной.
Алексей Арестович. Фото: из открытых источников
Экс-советник главы ОП отметил, главной логикой американской внешней политики является так называемый треугольник "Пекин-Москва-Вашингтон". И задача его всегда одна и та же – либо Вашингтон с Пекином против Москвы. Либо – Вашингтон с Москвой против Пекина.
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Алексей Арестович прогнозирует, что впереди мир ждет большая схватка с Китаем в Азии. По мнению эксперта, здесь нет большого значения в какой форме она будет происходить – война за Тайвань или по какой-то другой причине. Но американцы всерьез к ней готовятся.
По словам Арестовича, стоит представить себе – если американцам удастся перетянуть на свою сторону Москву в конфликте с Пекином, то выходит довольно интересная ситуация, а перетягивание Москвы на сторону США – это главная цель американской политики. Эта логика объясняет все, что происходит с Украиной сегодня. В частности, почему поставки вооружения происходят с такими опозданиями и в небольших объёмах.
Он добавил, тогда сложно будет найти какие-то аргументы американцам о том, что мы не готовы стать в один строй с русскими.
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