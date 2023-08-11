Плечом к плечу с российским солдатом: Арестович шокировал форматом новой большой войны

Бывший советник главы Офиса президента Алексей Арестович допустил, что США может быть приготовлена для Украины нехорошая участь в будущем вместе с россиянами воевать на стороне американцев против Китая. Как передает портал "Комментарии", своими рассуждениями Арестович поделился в прямом эфире журналистки Юлии Латыниной.

Алексей Арестович. Фото: из открытых источников

Экс-советник главы ОП отметил, главной логикой американской внешней политики является так называемый треугольник "Пекин-Москва-Вашингтон". И задача его всегда одна и та же – либо Вашингтон с Пекином против Москвы. Либо – Вашингтон с Москвой против Пекина.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Алексей Арестович прогнозирует, что впереди мир ждет большая схватка с Китаем в Азии. По мнению эксперта, здесь нет большого значения в какой форме она будет происходить – война за Тайвань или по какой-то другой причине. Но американцы всерьез к ней готовятся.

По словам Арестовича, стоит представить себе – если американцам удастся перетянуть на свою сторону Москву в конфликте с Пекином, то выходит довольно интересная ситуация, а перетягивание Москвы на сторону США – это главная цель американской политики. Эта логика объясняет все, что происходит с Украиной сегодня. В частности, почему поставки вооружения происходят с такими опозданиями и в небольших объёмах.

"Отдаете ли вы себе отчете, что в этот момент Украина и Россия становятся военными союзниками? На стороне американцев – против Китая. Это цель американкой внешней политики, прямо заявляемая. Они не говорят о том, что Украина и Россия должны стать военными союзниками, но они прямо заявляют о своей другой цели. Четырёхходовка… Как плечом к плечу с российским солдатом постоите повоюете с Китаем, попомагаете военной промышленности американцев выигрывать войну у Китая?", – отметил Арестович.

Он добавил, тогда сложно будет найти какие-то аргументы американцам о том, что мы не готовы стать в один строй с русскими.

Читайте также на портале "Комментарии" — Алексей Арестович раскритиковал украинские "идеологические ошибки".



