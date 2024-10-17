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Планы Украины по F-16 до конца года так и не осуществлятся: о чем идет речь

По информации WSJ, у Украины не будет полной эскадрильи F-16 до конца года

сегодня, 09:58
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Кравцев Сергей

Надежды Украины на то, что она получит полную эскадрилью истребителей F-16 до конца года так и не станут реальностью. Скорее всего, такое количество самолетов Украина получит лишь ближе к весне или лету следующего года. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Wall Street Journal".

Планы Украины по F-16 до конца года так и не осуществлятся: о чем идет речь

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, США переориентируют свою подготовку украинских пилотов F-16 с опытных летчиков на младших курсантов. Это решение может отодвинуть на многие месяцы срок, когда Украина получит полную эскадрилью самолетов.

Представители США объясняют, что такое решение было принято из-за нехватки опытных украинских пилотов со знанием английского языка. Некоторые чиновники также заявили, что США считают, что младшие кадеты будут более открыты к западной учебе.

Обучение украинских пилотов проходит в трех разных местах: на базе Моррис в американском штате Аризоне, на военной авиабазе Дании в Скридструпе, которую недавно закрыли. По данным WSJ, в настоящее время курсы прошли около десятка пилотов, 11 из них сейчас летают в Украине. По словам западного чиновника, некоторые пилоты, начавшие обучение в Дании, не прошли программу.

Информированные источники издания отмечают, что у Украины скорее всего не будет полной эскадрильи F-16 (20 самолетов и 40 пилотов, которые ими будут управлять) максимум до весны или лета следующего года.

Издание, ссылаясь на источника, знакомого с программой, отмечает, восемь украинских курсантов, которые в прошлом году изучали базовые навыки полета на реактивном учебно-тренажерном самолете Alpha Jets во Франции, в прошлом месяце начали обучение на F-16 в Румынии. Еще восемь опытных пилотов сейчас завершают обучение на F-16 в Аризоне и прибудут в Украину в начале следующего года. 

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