Планы россиян начали рушиться: где ВСУ улучшили положение на фронте

Украинским защитникам удалось улучшить тактическое положение на трех ключевых направлениях в зоне ответственности тактической группы "Угледар" в Донецкой области. Об этом у себя в Facebook сообщил командующий тактической группы "Угледар" Сергей Наев.

ВСУ. Фото: из открытых источников

На Новопавловском и Покровском направлениях противник продолжает штурмы, чтобы попытаться прорваться к административной границе Донецкой и Днепропетровской областей, отметил командующий тактической группы "Угледар".

"Благодаря четко выстроенной обороне тактической группы "Угледар" и слаженной работе с командирами бригад, мы держим фронт и ломаем врага на всех критических участках. Мы уменьшили наши потери на 15%, а на трех ключевых направлениях улучшили тактическое положение", — добавил Сергей Наев.

Командующий тактической группы "Угледар" отметил, что бойцам за месяц удалось почти вдвое увеличить потери врага: 9641 "демилитаризованный"; уничтожено 75 артиллерийских систем, 19 танков, 37 бронемашин, 729 единиц автотехники, квадроциклов, багги, а также 16 складов боеприпасов.

Наев отметил, что Россия также понесла потери во время последнего массированного наступления на Новопавловском направлении. Тогда же было уничтожено 70 оккупантов, два танка, шесть бронемашин, два автомобиля и 14 мотоциклов.

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