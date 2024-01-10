Планы Путина перед выборами: действительно ли Россия хочет захватить еще две области Украины

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Кравцев Сергей
В Институте изучения войны (ISW) считают, что российский диктатор Путин не отказался от максималистских целей в Украине и мечтает расширить оккупацию. В то же время западные топ-чиновники заявляют, что войну Россия стратегически уже проиграла. Может ли Путин решиться на то, чтобы заявить о готовности захватить новые регионы Украины? Какие области это могут быть? Издание "Комментарии" разбиралось в вопросах, изучив мнения экспертов.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Военный эксперт Алексей Мельник в интервью "OBOZ.UA" заявил, что в РФ приближаются президентские выборы. На фоне этого, российский диктатор Владимир Путин хочет "присоединить" еще две украинские области.
По словам эксперта, несмотря на планы Путина, в самой РФ понимают, что ни один из четырех "новых регионов", которые они "присоединили", полностью не контролируется РФ.
Он добавил, Путин хочет показать "новые победы" перед выборами. Намерения такие у Кремля есть, но есть ли у России для этого силы, будет ли это позволено России – большой вопрос, считает эксперт.
Экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в интервью "24 Каналу" высказал свое мнение относительно информации в сети о готовности Путина замахнуться на оккупации Днепропетровской и Харьковской областей.
Эксперт считает, что на 2024 год у россиян есть трезвая оценка их и наших возможностей. Поэтому в 2024 году оккупанты заходить дальше реки Оскол не планируют. В то же время, им действительно очень хотелось бы захватить Купянск и Лиман, проведя линию обороны по Осколу. Россияне также хотят оккупировать всю Донецкую область, однако это максимум их возможностей.
Что касается планов на 2025 и 2026 год, когда мол Москва может прекратить войну, если захватит Харьков и еще какие-то территории, то это маловероятно. "Недопобеда" Путина не устроит. Захватить Харьков до 2025 года и остановиться – это не то, что устроит российские власти. Им нужна полная оккупация Украины.
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