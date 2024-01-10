Планы Путина перед выборами: действительно ли Россия хочет захватить еще две области Украины

В Институте изучения войны (ISW) считают, что российский диктатор Путин не отказался от максималистских целей в Украине и мечтает расширить оккупацию. В то же время западные топ-чиновники заявляют, что войну Россия стратегически уже проиграла. Может ли Путин решиться на то, чтобы заявить о готовности захватить новые регионы Украины? Какие области это могут быть? Издание "Комментарии" разбиралось в вопросах, изучив мнения экспертов.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Намерения продолжать оккупацию у России есть

Военный эксперт Алексей Мельник в интервью "OBOZ.UA" заявил, что в РФ приближаются президентские выборы. На фоне этого, российский диктатор Владимир Путин хочет "присоединить" еще две украинские области.

По словам эксперта, несмотря на планы Путина, в самой РФ понимают, что ни один из четырех "новых регионов", которые они "присоединили", полностью не контролируется РФ.

"Таким волюнтаристским решением Путин по сути создал "оккупированные территории", если отталкиваться от российских законов. Сегодня в РФ появились "оккупированные территории", чего не было до 2022 года. Они уже не раз объявляли юг Украины и Харьковскую область" исконно русскими "и говорили о создании так называемой буферной зоны, просто еще не предпринимали попыток формализации", — отмечает Мельник.

Он добавил, Путин хочет показать "новые победы" перед выборами. Намерения такие у Кремля есть, но есть ли у России для этого силы, будет ли это позволено России – большой вопрос, считает эксперт.

Руководители России хорошо понимают, что они военные преступники

Экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в интервью "24 Каналу" высказал свое мнение относительно информации в сети о готовности Путина замахнуться на оккупации Днепропетровской и Харьковской областей.

Эксперт считает, что на 2024 год у россиян есть трезвая оценка их и наших возможностей. Поэтому в 2024 году оккупанты заходить дальше реки Оскол не планируют. В то же время, им действительно очень хотелось бы захватить Купянск и Лиман, проведя линию обороны по Осколу. Россияне также хотят оккупировать всю Донецкую область, однако это максимум их возможностей.

Что касается планов на 2025 и 2026 год, когда мол Москва может прекратить войну, если захватит Харьков и еще какие-то территории, то это маловероятно. "Недопобеда" Путина не устроит. Захватить Харьков до 2025 года и остановиться – это не то, что устроит российские власти. Им нужна полная оккупация Украины.

"Они (россияне – ред.) настолько себя убедили, что у них ситуация такая: либо они побеждают нас, а победа – это не просто Харьков, а Киев, Львов и выход на границу. На эту победу готовы жертвовать любые ресурсы, потому что победа потом все спишет. Или же, в лучшем случае, суд в Гааге", – заметил экс-командир "Айдара".

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