logo

BTC/USD

110055

ETH/USD

4344.6

USD/UAH

41.26

EUR/UAH

48.13

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Планы Путина быстро разрушаются: какое важное вооружение вскоре получит Украина
commentss НОВОСТИ Все новости

Планы Путина быстро разрушаются: какое важное вооружение вскоре получит Украина

Бельгия планирует предоставить Украине F-16 как можно скорее, и анонсирует большой пакет помощи

29 августа 2025, 13:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Бельгия уже подготовила для Украины новый пакет военной помощи на 100 млн евро и пообещала передать новые истребители F-16 как можно скорее. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр обороны Бельгии Тео Франкен.

Планы Путина быстро разрушаются: какое важное вооружение вскоре получит Украина

Истребители F-16. Фото: из открытых источников

"Бельгия в ближайшее время готовится предоставить Украине военную помощь на 100 млн евро", — отметил Франкен.

По его словам, правительство Бельгии также планирует максимально ускорить поставки истребителей F-16 Силам обороны Украины.

Стоит напомнить, Нидерланды, Дания и Бельгия возглавили авиационную коалицию по передаче истребителей F-16 Украине. В июле 2024 года Нидерланды официально согласовали экспорт 24 самолетов, а уже в августе первые F-16 прибыли в украинские Воздушные силы. Детали по количеству и источникам поставок остаются засекреченными.

В конце августа Украина потеряла один из полученных истребителей во время отражения массированной атаки России. В результате катастрофы 26 августа погиб опытный пилот Алексей Месь с позывным "Мунфиш".

Читайте также на портале "Комментарии" — министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс сообщил, что после завершения передачи всех истребителей F-16 Украине следующим главным направлением военной поддержки станет поставка более сложных беспилотников.

По его словам, подход к помощи менялся: от базовых средств защиты, таких как шлемы и переносные комплексы Stinger, до зенитных систем Patriot и истребителей F-16. В настоящее время все 24 боевых самолета уже переданы Вооруженным силам Украины. 

Также издание "Комментарии" сообщало – российская компания Fores, которая специализируется на поставках для нефтяной промышленности, выплатила 15 миллионов рублей, что эквивалентно почти $200 000, двенадцати российским оккупантам, которые якобы причастны к сбитию первого американского истребителя F-16 в Украине. Об этом сообщает The Telegraph.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.hln.be/binnenland/regering-twijfelt-over-aankoop-amerikaanse-wapens-voor-oekraine~a481498b/
Теги:

Новости

Все новости