Бельгия уже подготовила для Украины новый пакет военной помощи на 100 млн евро и пообещала передать новые истребители F-16 как можно скорее. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал министр обороны Бельгии Тео Франкен.

Истребители F-16. Фото: из открытых источников

"Бельгия в ближайшее время готовится предоставить Украине военную помощь на 100 млн евро", — отметил Франкен.

По его словам, правительство Бельгии также планирует максимально ускорить поставки истребителей F-16 Силам обороны Украины.

Стоит напомнить, Нидерланды, Дания и Бельгия возглавили авиационную коалицию по передаче истребителей F-16 Украине. В июле 2024 года Нидерланды официально согласовали экспорт 24 самолетов, а уже в августе первые F-16 прибыли в украинские Воздушные силы. Детали по количеству и источникам поставок остаются засекреченными.

В конце августа Украина потеряла один из полученных истребителей во время отражения массированной атаки России. В результате катастрофы 26 августа погиб опытный пилот Алексей Месь с позывным "Мунфиш".

Читайте также на портале "Комментарии" — министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс сообщил, что после завершения передачи всех истребителей F-16 Украине следующим главным направлением военной поддержки станет поставка более сложных беспилотников.

По его словам, подход к помощи менялся: от базовых средств защиты, таких как шлемы и переносные комплексы Stinger, до зенитных систем Patriot и истребителей F-16. В настоящее время все 24 боевых самолета уже переданы Вооруженным силам Украины.

Также издание "Комментарии" сообщало – российская компания Fores, которая специализируется на поставках для нефтяной промышленности, выплатила 15 миллионов рублей, что эквивалентно почти $200 000, двенадцати российским оккупантам, которые якобы причастны к сбитию первого американского истребителя F-16 в Украине. Об этом сообщает The Telegraph.



