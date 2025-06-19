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F-16 больше не будет: Нидерланды приняли неожиданное решение о помощи Украине

Нидерланды передали Украине все F-16 и теперь сосредотачиваются на дронах, ПВО и морской безопасности

сегодня, 16:45
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Клименко Елена

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс сообщил, что после завершения передачи всех истребителей F-16 Украине следующим главным направлением военной поддержки станет поставка более сложных беспилотников.

F-16 больше не будет: Нидерланды приняли неожиданное решение о помощи Украине

Фото: из открытых источников

По его словам, подход к помощи менялся: от базовых средств защиты, таких как шлемы и переносные комплексы Stinger, до зенитных систем Patriot и истребителей F-16. В настоящее время все 24 боевых самолета уже переданы Вооруженным силам Украины.

"Мы не только передали самолеты, но и продолжаем снабжать боеприпасами, запасными частями и проводить учения", — отметил министр.

Нынешний фокус сосредоточен на дронах, прежде всего, на высокотехнологичных системах, а не простых FPV-моделях.

"Новым приоритетом стали именно сложные беспилотные системы", — подчеркнул Брекельманс.

Кроме того, страна продолжает предоставлять Украине другое вооружение: системы ПВО, бронетехнику, различные виды боеприпасов, горючее и другое важное снаряжение.

Брекельманс добавил, что военная поддержка Украины со стороны Нидерландов составляет около 3–3,5 миллиарда евро в год, и правительство намерено сохранить эти объемы, по крайней мере, до 2026 года. Уже в 2024-м израсходовано более 2 миллиардов, что свидетельствует об ускорении процесса.

"Наши приоритеты сегодня — это дроны, ПВО, поддержка компонентов для F-16 и морская безопасность", — подытожил министр.

Портал "Комментарии" уже писал, что российская компания Fores, специализирующаяся на поставках для нефтяной промышленности, выплатила 15 миллионов рублей, что эквивалентно почти $200 000, двенадцати российским оккупантам, которые якобы причастны к уничтожению первого американского истребителя.



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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/4005933-ruben-brekelmans-ministr-oboroni-niderlandiv.html
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