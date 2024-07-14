Планы Кремля провалились: оккупанты РФ "нацелились" на новый украинский город

Российские оккупанты потерпели неудачу в реализации своих летних планов в войне против Украины и сосредоточились на захвате Торецкая в Донецкой области. На Торецком фронте враг активно действует в направлении Временного Яра, Покровска и Нью-Йорка.

Бои за Торецк (фото из открытых источников)

Системоаналитик Эндрю Таннер, специализирующийся на анализе стратегии и оборонной политики, считает, что главной целью Путина на текущую летнюю кампанию является увлечение Торецкой.

"Война Путина превратилась в серию параллельных кампаний. Пока россияне пытаются расшатать украинскую оборону, они наносят больший вред собственной способности совершать эффективные операции. Резервы перебрасываются с фронта на фронт, чтобы поддерживать усилия, даже если они упираются в стену. Это классическая ошибка", — отмечает Таннер.

Он подчеркнул, что оккупанты активно атакуют в направлениях Временного Яра, Покровска и Нью-Йорка.

"Похоже, что Путин был вынужден отказаться от своих первоначальных планов по кампании лета 2024 года. Конечно, он не отступает. Его войска переходят к перманентной борьбе повсюду, где они видят шанс достичь прогресса, в надежде сорвать будущее контрнаступление Украины. Торец является эпицентром наступления" : к операциям россиян на севере и юге теперь прилагаются прямые лобовые атаки пехоты на укрепленный район.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в ВСУ ответили, действительно ли оккупант уже вошел в Торецк . Украинские защитники сейчас ведут бои в окрестностях города Торец Донецкой области. Но все слухи, распространяющиеся в сети о том, что противник пробрался в город, не соответствуют действительности. На сегодняшний день в городе окупантов нет.