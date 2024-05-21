Планы Кремля по Украине: чего на самом деле хочет Путин

Военный эксперт, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман объяснил, изменились ли планы кремлевского режима относительно Украины с начала войны и будет ли хозяина Кремля удовлетворять не вся Украина, а только "санитарная зона" и Крым с Донбассом.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

"Нет, его [Путина] удовлетворит только вся Украина, а также Польша, Румыния, Болгария и страны Балтии. Путин же сказал, что нужно вернуть Варшавский договор, как он был. То есть его планы не изменились", — подчеркнул он. на Главреде .

Военный вспомнил, как за несколько дней до начала войны 24 февраля 2022 года руководитель российского МИД Лавров и пресс-секретарь Путина Песков уверяли, что разговоры о войне – это бред. Но через несколько дней началась полномасштабная война в Украине.

"Сейчас в России снова рассказывают, что им нужна "санитарная зона", потому что они хотят обезопасить россиян от украинских ракет, что с их стороны реализуется чуть ли не гуманитарная миссия. Россиянам нельзя верить, они постоянно врут", — заключил эксперт.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Жорин насторожил заявлением о ситуации вокруг Сум и предупредил о тяжелом лете. Российские террористы накапливают силы в Сумской области, а также опрокидывают туда резервы, сообщил Максим Жорин. По его словам, количество российских военных, которые концентрируются на Сумском направлении, свидетельствуют о том, что враг выполняет поставленную задачу, а именно сделать все для того, чтобы оттянуть силы украинской армии.

При этом военный считает, что захватчики не смогут захватить Харьков. Впрочем, по его словам, вероятнее всего, сейчас такая задача перед российскими военными и не стоит. Однако он добавил, что все же следует ожидать усиления давления на позиции Сил обороны. Враг будет и дальше работать над тем, чтобы растянуть Силы обороны по разным направлениям и ослабить их.

