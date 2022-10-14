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Планирует ли Путин ударить ядерным оружием по Украине: ответ Лукашенко

Александр Лукашенко постарался оправдать Путина, заявив, что у России полно самого современного оружия

сегодня, 14:45 comments1164
Автор:

Кравцев Сергей
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Несмотря на все угрозы, которые озвучивает президент России Владимир Путин, он никогда не ставил своей целью наносить ядерные удары по территории Украины. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью телекомпании "NBC" высказал самопровозглашенный президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Планирует ли Путин ударить ядерным оружием по Украине: ответ Лукашенко

Александр Лукашенко

Самопровозглашенный президент заявил, что необходимости применять ядерное оружие в войне против Украины на сегодняшний день нет. Поэтому руководство России не ставило перед собой цель – использование ядерного оружия в Украине.

По словам Лукашенко, Россия может ответить ядерным ударом только в случае нападения на её территорию, но, подчёркивает белорусский диктатор, применение ядерного оружия – это крайняя мера, потому что Кремль имеет очень большое количество современных видов оружия. Россия может справиться с любыми вызовами без применения ядерного оружия

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