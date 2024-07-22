План Трампа по завершению войны в Украине: что стоит за откровениями Джонсона

Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон в своей колонке для Daily Mail обнародовал мирный план для Украины от Дональда Трампа. Якобы в нем предлагается возвращение Украины к границам до 24 февраля 2022 года, оставляя Крым под контролем РФ. Гарантируется вступление Украины в ЕС и НАТО. Речь также идет о том, что украинская армия заменит около 70 000 американских солдат на базах США в ЕС, что значительно сэкономит средства США. Насколько такой план может быть реалистичен? Какова вероятность, что его может принять в РФ? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Борис Джонсон и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

У Запада есть некие желания, но не более того

Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков сразу же подчеркнул главное – Борис Джонсонс – отставной премьер-министр. То есть, он остаётся политиком, и он может предлагать любые варианты относительно войны в Украине, которые могут прийти ему в голову.

"За такие соображения Джонсон никакой ответственности, кроме разве что морально-этической, не несет. Это неофициальная позиция. Поэтому именно так это можно рассматривать, как некие благие пожелания, как некий вариант, который в соображении самого Бориса Джонсона и каких-то аналитиков вокруг него мог бы стать интересным, мог бы стать базой для компромисса", – отметил эксперт.

Александр Кочетков обратил внимание на ещё один момент, который прослеживается. Джонсон не говорит, что такой план нужно положить в основу, например, второго саммита мира, еще какой-то мирной инициативы.

"Он говорит, что, если бы Дональд Трамп победил на выборах, и ему эта идея пришлась бы ко двору, он бы смог, наверное, это дело реализовать. Это такие высшей степени несерьёзные заявления, которые иначе как предвыборные назвать нельзя. Они не могут иметь никакого отношения к реальным шагам. Джонсон подкидывает некую конструктивную идею. Ведь Трамп постоянно говорит, что он закончит войну в Украине, но как он это собирается сделать, республиканец не говорит. Вот Джонсон и предложил вариант, как война может быть закончена. При этом ни малейшего восторга этот план не вызвал, как в Украине, так и в России. И там, и там его заметили, но публично отнеслись к нему скептически. Соответственно план можно рассматривать, как еще один политтехнологический маркер того, что у западных политиков есть желание прекратить не войну, но активные боевые действия уже в этом году. Большие надежды в этом смысле на Трампа, на его решимость и безапеляционность, но отсутствие у Трампа какой-либо конструктивной идеи за Западе пытаются заполнить своими предложениями. При этом даже Трамп ничего об этом плане не сказал. Соответственно, все эти заявления не более, чем свидетельство неких желаний", – подытожил собеседник портала "Комментарии".

Хорошая попытка подготовки к случаю, если победит Трамп

Политтехнолог, соучредитель Агентства по моделированию ситуаций Алексей Голобуцкий считает, что Борис Джонсон заранее определил конкретную роль Украины в НАТО – еще задолго до вступления. Назначить фундаментом обороны. Перегрузить на нас значительную часть защиты от восточного врага. Это выглядит как минимум логично и вполне достижимо. Эксперт отмечает, что это не популистская фантазия. Это тот самый бизнес-подход, который выбирает Трамп: если тебе доступен или может быть доступен при минимальных вложениях определенный ресурс, воспользуйся им для максимальной своей выгоды.

"Для подслащения пилюли Путину Джонсон предлагает определенную защиту прав русскоязычного населения Украины, как я и прогнозировал – они не видят в этом никакой стратегической угрозы нашей нацбезопасности. Джонсон считает, что это позволит Путину провозгласить, что "цели СВО достигнуты". На самом деле, конечно, нет. Вот здесь как раз рациональные планы переходят в разряд фантазий. А со стороны США и мира – вернуть Россию при посредничестве Трампа к статусу респектабельного партнера G8 и НАТО, восстановить все международные связи. То есть, по сути, снова позволить России поддерживать нацбезопасность и экономический суверенитет стран Европы и других государств, а также накапливать ресурс для последующей военной агрессии. Джонсон и здесь оценивает Россию как цивилизованное государство и очевидно игнорирует открытые, уверенные и однозначные обещания Кремля после перемирия снова напасть и полностью уничтожить Украину, а также ударить по другим пограничным европейским государствам", – отметил эксперт.

Он отметил, с другой стороны, если будет выполнен пункт с "накачкой Украины оружием по максимуму", то такие конфеты для Путина не понадобятся. Все пройдет по единственно рабочему для России варианту силового принуждения и запугивания.

"В итоге Джонсон просто пробует взять Трампа на слабо и льстит: мол, план нелегкий, понадобится сила, решительность и стальные нервы, но "Трамп показал, что имеет все для воплощения этого в жизнь". И напоминает, что это именно Трамп, а не Обама или Байден, дал Украине Джавелины, когда мы в этом нуждались. Но просто повторяет дерзкие утверждения Трампа, что "если бы Трамп был в Белом доме, я не думаю, что Путин был бы настолько безрассудным и преступным, чтобы вторгнуться в Украину". В общем, хорошая попытка подготовки к случаю, если победит Трамп", – резюмировал Алексей Голобуцкий.

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