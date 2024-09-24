План победы Зеленского не сработает: когда действительно наступит мир в Украине

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Ткачик Олеся
Наступление мира не зависит ни от времени года, ни от прихоти президентов Украины, США или лидера любого другого союзнического государства, считает политолог Михаил Басараб.
Мир в Украине
По его словам, мир в российско-украинской войне наступит только после фактического поражения либо России, либо Украины вместе с ее союзниками. Других факторов, которые предопределят мир, не существует, подчеркнул эксперт.
Так что, говорит Басараб, если РФ не развалится этой осенью или до следующей весны, то не будет ни мира, ни выборов, кто бы что ни подписал или не решил на самом высоком уровне.
На самом деле, подчеркивает Басараб, все работает очень просто: хотите миру, приближайте победу. Это касается всех и в Украине, и за границей.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что президент Владимир Зеленский сейчас находится в США, где должен презентовать так называемый план победы Украины Байдена, Трампа Гаррис и Конгресса. При этом западные издания утверждают, что план победы Зеленского стал более реалистичным. В частности, этот план не предусматривает немедленного членства Украины в НАТО, а только гарантии безопасности для предотвращения нового вторжения. План также предусматривает, что Киев будет удерживать свои позиции в Курской области, пока русские войска будут оставаться на украинской земле.
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