Наступление мира не зависит ни от времени года, ни от прихоти президентов Украины, США или лидера любого другого союзнического государства, считает политолог Михаил Басараб.

Мир в Украине

По его словам, мир в российско-украинской войне наступит только после фактического поражения либо России, либо Украины вместе с ее союзниками. Других факторов, которые предопределят мир, не существует, подчеркнул эксперт.

"Осенью или когда-либо, конечно, можно подписать нечто, что будет называться миром или перемирием. Можно даже грезить выборами весной 2025 года, как об этом начали грезить некоторые наши западные партнеры. Подписать что-то можно и грезить чем-нибудь можно, но каждая такая идея должна быть реализована не в воображении, а на реальной земле", — отметил политолог.

Так что, говорит Басараб, если РФ не развалится этой осенью или до следующей весны, то не будет ни мира, ни выборов, кто бы что ни подписал или не решил на самом высоком уровне.

"А если кто-то и попытается сделать что-нибудь в этом направлении и назвать это миром или выборами, в нынешних обстоятельствах получит прямо противоположный результат. Это гарантировано на 100%", – отметил эксперт.

На самом деле, подчеркивает Басараб, все работает очень просто: хотите миру, приближайте победу. Это касается всех и в Украине, и за границей.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что президент Владимир Зеленский сейчас находится в США, где должен презентовать так называемый план победы Украины Байдена, Трампа Гаррис и Конгресса. При этом западные издания утверждают, что план победы Зеленского стал более реалистичным. В частности, этот план не предусматривает немедленного членства Украины в НАТО, а только гарантии безопасности для предотвращения нового вторжения. План также предусматривает, что Киев будет удерживать свои позиции в Курской области, пока русские войска будут оставаться на украинской земле.



