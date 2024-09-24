План победы в обмен на отказ от членства в НАТО: у Зеленского сняли интригу

План победы Украины содержит четкое видение шагов, которые должны обеспечить справедливый и устойчивый мир. План победы и те пункты, которые в нем прописаны, не могут предусматривать отказ от приглашения для членства Украины в НАТО. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время выступления в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке сделал глава Офиса президента Андрей Ермак.

Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото: сайт Офиса президента

Глава Офиса президента отметил, план победы состоит из военной и дипломатической части.

По его словам, украинская армия должна иметь преимущество на поле боя, чтобы заставить путинский режим прекратить боевые действия.

"Мы очень стараемся. Без кораблей мы уничтожили Черноморский флот. Не имея преимущества в воздухе, мы остановили российское продвижение на большинстве направлений, включая Харьков. Без страха мы вернули войну в Россию", — отметил Ермак.

Он добавил, что с начала полномасштабной войны Украина также нарастила производство оружия в шесть раз, но до сих пор не имеет все необходимое.

В частности, глава Офиса президента призвал партнеров усилить инвестиции в производство украинского оружия и отметил важность снятия ограничений для Украины на удары по территории России, а также предоставление разрешения на использование замороженных российских активов.

В конце он добавил, что приглашение Украины в НАТО является частью плана и посоветовал партнерам прекратить обращать внимание на угрозы об эскалации со стороны России.

Читайте также на портале "Комментарии" — План победы президента Украины Владимира Зеленского, который он представит президенту США Джо Байдену, не предусматривает быстрое вступление Украины в НАТО, но в нем есть предложение создать аналог пятой статьи альянса. Об этом пишет рейтинговое издание The Times.

СМИ отмечает, что плане победы Владимира Зеленского гарантии безопасности для Украины от стран Запада предлагаются "аналогичны пакту о взаимной обороне при вступлении в НАТО".



