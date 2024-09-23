The Times узнал новые детали плана победы Зеленского: что хочет Украина взамен вступления в НАТО

План победы президента Украины Владимира Зеленского, который он представит президенту США Джо Байдену, не предусматривает быстрое вступление Украины в НАТО, но в нем есть предложение создать аналог пятой статьи альянса. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание The Times.

Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, что плане победы Владимира Зеленского гарантии безопасности для Украины от стран Запада предлагаются "аналогичны пакту о взаимной обороне при вступлении в НАТО".

Также в плане предусмотрена международная финансовая помощь для восстановления экономики

Отдельным пунктом идет предоставление современных вооружений от Запада, а также продолжение операции ВСУ в Курской области.

Отмечается, что Владимир Зеленский потребует таких гарантий безопасности от Джо Байдена, которые не смогут в будущем подвергнуться влиянию Дональда Трампа, если тот победит на выборах президента США. Авторы материала отмечают, это делается, чтобы не допустить принуждения Украины к невыгодному мирному соглашению.

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Также издание "Комментарии" сообщало — президент Украины Владимир Зеленский уже объявил, что намерен на этой неделе представить план победы президенту США Джо Байдену, а также показать его кандидатам в президенты Камале Гаррис и Дональду Трампу. Но, что это может дать, если Джо Байден уже фактически стал, как говорят на Западе "хромой уткой" и вряд ли решится принимать важные решения, а Гаррис и Трамп еще не уполномочены принимать какие-то решения? Какие ожидания от визита Зеленского в США? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



