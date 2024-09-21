Ожидать ли прорыва для Украины от визита Зеленского в США: на что решится Байден

Президент Украины Владимир Зеленский уже объявил, что намерен на следующей неделе представить план победы президенту США Джо Байдену, а также показать его кандидатам в президенты Камале Гаррис и Дональду Трампу. Но, что это может дать, если Джо Байден уже фактически стал, как говорят на Западе "хромой уткой" и вряд ли решится принимать важные решения, а Гаррис и Трамп еще не уполномочены принимать какие-то решения? Какие ожидания от предстоящего визита Зеленского в США? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото: сайт Офиса президента Украины

С высокой вероятностью США удовлетворят часть запросов Украины в "Плане победы"

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко заявил, что он не ожидает от этого визита чего-то сверхъестественного и сенсационного. В том, числе и потому, что в плане, который везет Зеленский в США, скорее всего, нет чего-то чрезвычайного, что могло бы коренным образом изменить ход войны и международную ситуацию вокруг войны между Россией и Украиной. И у США на данный момент нет таких инструментов и возможностей, чтобы максимально быстро изменить ситуацию в нашу пользу.

"Но нынешний визит президента Зеленского в США очень важен, и он может принести нам значимые результаты. Смысл "Плана победы" в том, чтобы с помощью США существенно усилить наши военно-политические позиции и принудить Россию к переговорам о завершении войны, так, чтобы мы вышли на эти переговоры с позиции силы. И сама идея этого плана и даже его название связаны с внутриполитической ситуацией в США. Еще в апреле, в законе о помощи Украине, который был принят Конгрессом, конгрессмены из Республиканской партии записали норму о том, что президент Байден должен представить Конгрессу "план победы Украины над Россией при помощи США". Это план должен был быть представлен еще летом, но, по данным СМИ, Белый дом представил такой план только в середине сентября. И о его содержании ничего неизвестно. Но Офис президента Украины решил воспользоваться этой ситуацией и через презентацию "Плана победы" в США во время поездки президента Зеленского будет продвигать наши интересы и в текущем взаимодействии с Белым Домом, и на будущее – через работу с обоими кандидатами на пост президента США, и через взаимодействие с Конгрессом США", – отметил Владимир Фесенко.

Он подчеркивает, Байден еще не стал "хромой уткой". Такой неформальный статус у уходящего президента США появляется после президентских выборов (сейчас – после 5 ноября). Только в ноябре начнется переходный период постепенной передачи власти. А пока еще Байден существенно влияет на текущие решения, связанные с поддержкой Украины.

"Некоторые эксперты, кстати, полагают, что именно на финише своего президентства Байден может сделать какие-то смелые и решительные шаги в поддержку Украины, чтобы остаться таким образом в истории. Возможно, на это делают ставку и в команде президента Зеленского. Я, правда, не очень уверен, что Байден совершит что-то революционное. Это не очень соответствует его характеру и политическому темпераменту. Но нам все равно надо активно работать с Белым домом и на финишном отрезке президентства Байдена. В частности, именно от него зависит хотя бы частичное снятие ограничений на использование западного дальнобойного оружия для ударов по целям на территории РФ", – отметил эксперт.

Владимир Фесенко прогнозирует, что с высокой вероятностью США удовлетворят часть запросов Украины в "Плане победы", другая часть запросов будет удовлетворяться постепенно – до конца года, а некоторая часть будет зависеть от решений Конгресса США и будущего президента США.

"Поэтому реакцию США на этот план нельзя рассматривать через традиционную и примитивную, хотя и очень популярную в Украине одномерную рамку оценки – "або перемога або зрада". Для нас важно получить более эффективную помощь США. А насколько удастся решить эту задачу, мы частично увидим в ближайшие месяцы, а частично после прихода к власти нового президента США", – подытожил политолог.

Всё зависит от аргументов, которые предоставит украинская сторона

Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли сразу обратил внимание, что касается Джо Байдена, то выполнять обязанности президента США он будет до 20 января 2025 года. Поэтому говорить с ним президенту Зеленскому, конечно же, смысл есть. Особенно, учитывая какой большой промежуток времени в условиях войны он ещё будет оставаться главой Белого дома и учитывая, что все решения относительно выделения военной помощи Украине принимает именно он, а не Камала Гаррис, кк вице-президент.

"Я не согласен, что Байден уже точно не примет важные решения. Наоборот, учитывая, что у него заканчивается президентский срок и он не будет баллотироваться вновь, можно попытаться его переубедить. Опять же, на передний план может выйти тема президентского наследия во внешней политике, тем более, учитывая серию ключевых угроз в сфере международной безопасности. Но все убеждения должны быть аргументированы и иметь долгосрочную стратегию с конкретными ожидаемыми результатами", – отметил эксперт.

Максим Яли говорит, что пока нет подробностей плана победы Зеленского, но есть достаточно пессимистические ожидания, исходя из предыдущего опыта 2,5 лет, то, как президент принимал все предыдущие решения.

"Поэтому тут всё зависит от аргументов, которые предоставит украинская сторона. Что касается Дональда Трампа, то ему, безусловно, как одному из двух кандидатов, которые имеют, как минимум 50% шансов на успех, стоит также представить этот план. Тем более, учитывая его амбициозные громкие заявления относительно того, что он закончит эту войну в случае своей победы на президентских выборах ещё до выступления в полномочия. То же самое касается Камалы Гаррис. Встречу с ней нужно использовать для налаживания отношений в случае её победы на выборах. Ей стоит детально объяснить ситуацию, варианты её развития и какие риски в случае поражения Украины в этой войне есть для США и для неё лично", – прокомментировал собеседник портала "Комментарии".

Эксперт говорит, что у него ожидания от визита Зеленского в США сдержанные. Он напомнил, что все ожидали важных решений для Украины после встречи Джо Байдена с премьером Великобритании Киром Стармером, а также когда Блинкен вместе с главой МИД Британии Лэмми посещал Киев. Тогда у западных партнёров было желание увидеть этот план и стратегию ведения войны на ближайший год, но, видимо. убедительных аргументов Киев не предоставил и поэтому разрешение о нанесении ударов вглубь России от западных партнеров так и не появилось.

"Но, учитывая предыдущий опыт, когда западные партнёры отказывались предоставлять нам многие виды вооружений, как это было с HIMARS, разного рода другими летальными видами вооружений, то постепенно, всё равно, позитивные для нас решения принимались", – отметил Максим Яли.

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