Весь этот пафос и таинственность вокруг пустого документа, который называют план победы, доказывает одну вещь, отмечает экономист Павел Вернивский.

План победы

"Скорее всего, этот план – это продукт наших вождей. Иначе, почему бы они с ним носились, как курица у первого яйца? У меня нет сомнений, что его красиво оформили. Дали каких-то циферок, данных. Но все эти данные должны были крутиться вокруг определенных основных месседжей, согласованных сверху", — говорит эксперт.

Кроме того, эксперт убежден, что все члены команды, имеющие возможность ознакомиться с этим планом, в один голос пели о его гениальности, что в свою очередь убеждало авторов в его непревзойденности.

"И если бы те же люди, которые восхищались этим планом, получили такие же писульки от кого-то ниже по рангу, то отправили бы его в урну. И сказали бы: план достаточно слаб. А вот когда такие писульки презентуют кто-то выше тебя, то критика может привести к концу карьеры. Вот поэтому у нас такая проблема с планами", – добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Украине написали план победы в войне. Этот план президент Владимир Зеленский на прошлой неделе представил в США Джо Байдену, Камале Гаррис, Дональду Трампу и обеим палатам конгресса. При этом западные СМИ сообщают, что якобы американских правительственных чиновников план не поразил, и они считают, что замысел Украины не изменит ход войны.

При этом сами украинцы ничего не знают об этом плане, кроме общих фраз типа, что Украине нужно получить разрешение на удары вглубь РФ западным оружием и стать членом НАТО. Впрочем, как сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, план победы Украины, инициированный президентом Владимиром Зеленским, в скором времени будет предоставлен всем соотечественникам для ознакомления. Однако не в полном объеме, поскольку есть некоторые детали этого документа, которые сегодня закрыты.



