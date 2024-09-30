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Ткачик Олеся
Весь этот пафос и таинственность вокруг пустого документа, который называют план победы, доказывает одну вещь, отмечает экономист Павел Вернивский.
План победы
Кроме того, эксперт убежден, что все члены команды, имеющие возможность ознакомиться с этим планом, в один голос пели о его гениальности, что в свою очередь убеждало авторов в его непревзойденности.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Украине написали план победы в войне. Этот план президент Владимир Зеленский на прошлой неделе представил в США Джо Байдену, Камале Гаррис, Дональду Трампу и обеим палатам конгресса. При этом западные СМИ сообщают, что якобы американских правительственных чиновников план не поразил, и они считают, что замысел Украины не изменит ход войны.
При этом сами украинцы ничего не знают об этом плане, кроме общих фраз типа, что Украине нужно получить разрешение на удары вглубь РФ западным оружием и стать членом НАТО. Впрочем, как сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, план победы Украины, инициированный президентом Владимиром Зеленским, в скором времени будет предоставлен всем соотечественникам для ознакомления. Однако не в полном объеме, поскольку есть некоторые детали этого документа, которые сегодня закрыты.
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