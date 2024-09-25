Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что у его страны нет мирного плана окончания войны в Украине. Однако, по его словам, Индия ведет переговоры как с Киевом, так и с Москвой, что дает возможность для ускорения мирных переговоров между обеими странами.



Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар. Фото: Harvard International Review

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар принял участие в дискуссии в Институте политики азиатского общества в Нью-Йорке, где заявил, что немногие страны и лидеры имеют желание или возможность вести диалог с обеими странами. По словам Джайшанкара, у Индии нет мирного плана, однако Нью-Дели ведет диалог с Украиной и Россией, чтобы увидеть, можно ли что-то сделать, чтобы ускорить завершение войны и дать старт серьезным переговорам.

"Это своеобразная разведка, которую мы проводили. Я имею в виду, что дело не в том, что у нас есть мирный план", – сказал глава МИД Индии.

Субраманьям Джайшанкар отметил, что вместо мирного плана Индия делится разговорами с Киевом и Москвой.

"Я считаю, что обе стороны это ценят", – сказал Джайшанкар.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Индия обогнала Китай за импортом российской нефти. Несмотря на экономическое сотрудничество с РФ, западные СМИ указывают, что Дели продает оружие украинским партнерам, которые затем отправляют его в Киев.

Также "Комментарии" писали о докторе гуманитарных наук и уполномоченном правительстве Польши по восстановлению Украины Павеле Ковале, который заявил, что две страны могут стать посредниками в мирных переговорах между Украиной и Россией. По его словам, это наиболее населенная страна мира — Индия и наименее населенная — Ватикан.