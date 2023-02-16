"План Б": Чего теперь хочет Кремль

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Моесеенко Валентина
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов считает, что цель России состоит в том, чтобы в ближайшее время сделать все, чтобы полностью оккупировать Донецкую и Луганскую область вместе с сухопутным коридором в Крым, а затем реализовать эту идею главы Украины, пишут "Комментарии" со ссылкой на BBC.
Путин планирует в Украине реализовать "корейский" сценарий
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Уже бывший украинский политик и кум Владимира Путина Виктор Медведчук, которого обменяли на военнопленных, подбросил главе Кремля свой выход из бесперспективной СВО. В январе он опубликовал статью в российских "Известиях", где обвинил Запад и украинские власти в развязывании войны с РФ. А еще много раз подчеркивал, что "юго-восток" Украины — отдельная структура в составе Украины, которая, якобы, всегда экономически, культурно и политически тяготела к России.
Алексей Данилов считает, что предатель и отдельные пророссийские политики и эксперты в Украине будут "давать предложение о создании двух стран". Он не назвал конкретных фамилий, но намекнул, что речь идет о действующих до сих пор депутатах фракции ОПЗЖ.
Он добавил, что идеей создания двух стран в Украине занимаются также люди, которые готовили Будапештский меморандум 1994 года.
Как писали "Комментарии", Ходорковский утверждает, что если Украина проиграет будет война между США и Китаем.
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