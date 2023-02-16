"План Б": Чего теперь хочет Кремль

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов считает, что цель России состоит в том, чтобы в ближайшее время сделать все, чтобы полностью оккупировать Донецкую и Луганскую область вместе с сухопутным коридором в Крым, а затем реализовать эту идею главы Украины, пишут "Комментарии" со ссылкой на BBC.



Путин планирует в Украине реализовать "корейский" сценарий

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"В России сейчас стоит задача сделать так называемый корейский вариант, – считает Данилов. – Они уже в Кремле поняли, что полностью захватить нашу страну они не могут, и они сейчас будут делать план "Б", когда будут делать так называемую "вторую Украину ". Этот план сумасшедший принес туда Медведчук. Медведчук считает, что он профессиональный человек по Украине, но он таков не является, он просто предатель", — говорит секретарь СНБО.

Уже бывший украинский политик и кум Владимира Путина Виктор Медведчук, которого обменяли на военнопленных, подбросил главе Кремля свой выход из бесперспективной СВО. В январе он опубликовал статью в российских "Известиях", где обвинил Запад и украинские власти в развязывании войны с РФ. А еще много раз подчеркивал, что "юго-восток" Украины — отдельная структура в составе Украины, которая, якобы, всегда экономически, культурно и политически тяготела к России.

"Внутри самой Украины с 1991-го существовали две страны — антиРоссия и Украина как еще одна Россия. Одна без России себя не мыслит, другая не мыслит себя с Россией", — писал Медведчук.

Алексей Данилов считает, что предатель и отдельные пророссийские политики и эксперты в Украине будут "давать предложение о создании двух стран". Он не назвал конкретных фамилий, но намекнул, что речь идет о действующих до сих пор депутатах фракции ОПЗЖ.

"В этом принимают участие представители, которые занимались обслуживанием Януковича, представители депутатского корпуса ОПЗЖ в Раде, обслуживающие их политтехнологи, которые живут в нашей стране", — говорит Данилов.

Он добавил, что идеей создания двух стран в Украине занимаются также люди, которые готовили Будапештский меморандум 1994 года.

"Они их подняли, стряхнули с них труху. Люди Януковича занимаются этим вопросом тоже. Именно те, кто за кулисами и дергает за нити", — добавил секретарь СНБО.

Как писали "Комментарии", Ходорковский утверждает, что если Украина проиграет будет война между США и Китаем.