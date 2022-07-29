logo

BTC/USD

24005.65

ETH/USD

1722.78

LTC/USD

62.36

USD/UAH

39.95

EUR/UAH

40.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Пламя озарило небо: в глубоком тылу оккупантов уничтожен склад боеприпасов - подробности (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Пламя озарило небо: в глубоком тылу оккупантов уничтожен склад боеприпасов - подробности (ВИДЕО)

Мощный пожар озарил собой небо над Иловайском

сегодня, 10:45
Автор:

Денис
Поделитесь публикацией:

Во временно оккупированном Иловайске (Донецкая область) уничтожен вражеский склад с боеприпасами. Об этом сообщает Центр Стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в своем официальном Telegram-канале. 

Пламя озарило небо: в глубоком тылу оккупантов уничтожен склад боеприпасов - подробности (ВИДЕО)

Взрыв в Иловайске

Так, по данным СтратКома, сегодня ночью (29 июля) в Иловайске был уничтожен вражеский склад боеприпасов. 

"В итоге "не склад БК и ГСМ" сиял громко и долго. Не сомневаемся, что вся та "гуманитарка, минудобрения и селитра" выгорели дотла", — сообщает СтратКом ВСУ. 

В Сети появляются видео с места событий. На кадрах виден мощный пожар, который озарил собой небо и слышны взрывы, вероятно детонирующих боеприпасов. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что в РФ в районе воинской части прогремела серия мощных взрывов: что известно (ВИДЕО). Инцидент произошел в Брянской области РФ. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что Лиз Трасс дала обещание народу Великобритании по Украине и Путину. Глава МИД Великобритании пообещала быть полностью преданной тому, чтобы Путин потерпел поражение. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что это только начало: ВСУ ударили по железнодорожному узлу под Херсоном, у коллаборантов паника. Удар ВСУ был нанесен в районе железнодорожного узла, что, вероятно, еще больше усложнит поставку вооружения российской группировке из Крыма. 

Также "Комментарии" информировали о том, что как подать заявку на международную помощь через сервис "єДопомога": документы и пошаговая инструкция. Украинцы могут получить денежную помощь от международных организаций. 



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/AFUStratCom
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!