Пламя озарило небо: в глубоком тылу оккупантов уничтожен склад боеприпасов - подробности (ВИДЕО)

Во временно оккупированном Иловайске (Донецкая область) уничтожен вражеский склад с боеприпасами. Об этом сообщает Центр Стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в своем официальном Telegram-канале.

Взрыв в Иловайске

Так, по данным СтратКома, сегодня ночью (29 июля) в Иловайске был уничтожен вражеский склад боеприпасов.

"В итоге "не склад БК и ГСМ" сиял громко и долго. Не сомневаемся, что вся та "гуманитарка, минудобрения и селитра" выгорели дотла", — сообщает СтратКом ВСУ.

В Сети появляются видео с места событий. На кадрах виден мощный пожар, который озарил собой небо и слышны взрывы, вероятно детонирующих боеприпасов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что в РФ в районе воинской части прогремела серия мощных взрывов: что известно (ВИДЕО). Инцидент произошел в Брянской области РФ. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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