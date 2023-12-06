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Писториус заявил, что Германия не является союзником Украины

Министр обороны Борис Писториус объяснил, почему Германия не является союзником Украины и отреагировал на критику относительно медленных поставок оружия Украине.

сегодня, 09:33
Автор:
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Slava Kot
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Министр обороны Борис Писториус отверг критику по поводу малых поставок оружия для Украины и отметил, что Германия не является союзником Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Писториусу для издания ZDF.

Писториус заявил, что Германия не является союзником Украины

Министр обороны Германии Борис Писториус. Фото из открытых источников

Глава министерства обороны Германии указывает на несколько причин, почему критика относительно малых поставок оружия для Украины абсурдна. По словам Бориса Писториуса, Германия и ее партнеры делают для Украины все возможное, ведь на производство оружия нужно время.


"Мы выполняем то, что можем. То же касается почти всех других союзников и партнеров", — заявил Писториус.

На это журналисты спросили, означает ли, что Запад не может "дать отпор" России. Однако Писториус пояснил, что Германия не является союзником Украины, поскольку та не находится в альянсе. Поэтому ситуация не обязывает вмешиваться альянс. Несмотря на это, Писториус сказал, что Германия опережает многие другие страны по помощи для Украины и является второй в списке после США.

Еще одной причиной почему Украина не так сильно чувствует преимущество в западном оружии Писториус указал на деятельность России, которая, несмотря на санкции, продолжает производить вооружение, даже если оно состоит из "не самых современных материалов".

"Сейчас у нас есть проблема, что вооруженная промышленность не может обеспечить поставки в определенных областях так быстро, как необходимо для нужд. Поэтому важно и необходимо, прежде всего, сосредоточиться на стабильности поставок, независимо от каких-либо узких мест, которые могут возникнуть" , – заметил Писториус.

В качестве примера Писториус привел возобновление производства боеприпасов для Gepard. По словам главы Минобороны Германии, на это пришлось потратить полгода.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Германия случайно передала России секретные данные НАТО.

Также "Комментарии" писали о немецком военном, который воюет в Украине, который рассказал о коррупции.



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Источник: https://www.zdf.de/nachrichten/politik/ausland/boris-pistorius-ukraine-krieg-waffen-lieferungen-100.html
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Обсуждения

Марта

сегодня, 10:18

В Україні кілька мільйона армія корумпованих чиновників 30 років паразитувала нічого не робила і зараз живе західним коштом. Вони не переймаються що ворог може прийти і відібрати в них власність захмарні пенсії та зарплати. Вони продовжують розбудовувати все що можна розкрадая західні кошти. Куди підуть вояки якщо переможуть? На старі олігархічні заводи, охоронцями АТБ, найбільш талановиті орендують офіс у бізнес-центрах? Усе скуплено і поділено корумпованими, і з них ніхто нічого так і не вимагає їм захищати свою країну не треба.


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