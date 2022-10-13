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Пилот, сбивший пять «Шахидов» и две крылатые ракеты потерпел крушение: что известно

Украинский пилот удачно катапультировался и выжил.

сегодня, 06:05
Автор:

Slava Kot
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12 октября в 21 часа неподалеку Винницы потерпел крушение один из украинских истребителей, по сообщению Командования воздушных сил ВСУ на своей странице в Facebook пилот удачно катапультировался и его здоровью ничего не угрожает.

Пилот, сбивший пять «Шахидов» и две крылатые ракеты потерпел крушение: что известно

Украинский пилот успешно катапультировался. Фото из открытых источников

Как сообщает Командование воздушных сил ВСУ пилот по неустановленным техническим причинам потерял управление истребителем. Украинский военный приложил усилия и улетел от Винницы и других населенных пунктов, чтобы не повредить украинцам и удачно катапультировался.

Именно этот пилот во время террористических атак России на Украину 10 октября сбил две крылатые ракеты. Также летчик 12 октября смог уничтожить три иранских дрона-камикадзе Shahed-136 на юге страны и еще два в небе над Винницкой областью.

Генерал-лейтенант Николай Олещук начал процедуру присвоения пилоту звания "Героя Украины".

Полное сообщение от Командования воздушных сил ВСУ можно просмотреть ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал о 10 тыс. украинских военных, закончивших обучение в Соединенном Королевстве. Это уже вторая группа украинских бойцов, прошедших обучение в Великобритании. Во время обучения украинские воины получили новый опыт, улучшили свои умения и навыки, а также практиковали тактические операции по уничтожению российской армии.

Также "Комментарии" сообщали об украинских военных, которые избивали российский военный штурмовой самолет Су-25 и иранский дрон "Shahed-136", который россияне называют "Герань-2". Уничтожили технику российских оккупантов бойцы зенитной ракетной Одесской бригады.



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Источник: https://www.facebook.com/kpszsu/
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