Пилот, сбивший пять «Шахидов» и две крылатые ракеты потерпел крушение: что известно

12 октября в 21 часа неподалеку Винницы потерпел крушение один из украинских истребителей, по сообщению Командования воздушных сил ВСУ на своей странице в Facebook пилот удачно катапультировался и его здоровью ничего не угрожает.

Украинский пилот успешно катапультировался. Фото из открытых источников

Как сообщает Командование воздушных сил ВСУ пилот по неустановленным техническим причинам потерял управление истребителем. Украинский военный приложил усилия и улетел от Винницы и других населенных пунктов, чтобы не повредить украинцам и удачно катапультировался.

Именно этот пилот во время террористических атак России на Украину 10 октября сбил две крылатые ракеты. Также летчик 12 октября смог уничтожить три иранских дрона-камикадзе Shahed-136 на юге страны и еще два в небе над Винницкой областью.

Генерал-лейтенант Николай Олещук начал процедуру присвоения пилоту звания "Героя Украины".

Полное сообщение от Командования воздушных сил ВСУ можно просмотреть ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал о 10 тыс. украинских военных, закончивших обучение в Соединенном Королевстве. Это уже вторая группа украинских бойцов, прошедших обучение в Великобритании. Во время обучения украинские воины получили новый опыт, улучшили свои умения и навыки, а также практиковали тактические операции по уничтожению российской армии.

Также "Комментарии" сообщали об украинских военных, которые избивали российский военный штурмовой самолет Су-25 и иранский дрон "Shahed-136", который россияне называют "Герань-2". Уничтожили технику российских оккупантов бойцы зенитной ракетной Одесской бригады.

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