Пилот Karaya объяснил, почему Украине нужны только истребители F-16

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Slava Kot
Украинский пилот Вадим Ворошилов с позывным Karaya рассказал, почему для Украины нужны истребители F-16, а не другие западные самолеты. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на эфир Radio NV.
Украинский пилот Вадим Ворошилов с позывным Karaya. Фото из открытых источников
Украинский пилот сравнил истребители F-16 с другими западными военными самолетами Mirage 2000 и Eurofighter.
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Сравнивая другую модель современного самолета Eurofighter, Вадим Ворошилов усматривает проблемы в цене и недостаточном материальном обеспечении для Украины, которая находится в интенсивных условиях войны.
Вадим Ворошилов указывает, даже если союзники уберут цену, то будет нехватка компонентов, которые смогут обеспечить производители самолета для современных интенсивных потребностей Воздушных сил Украины.
Главными преимуществами истребителей F-16 Karaya называет цену, боевые способности и количество – более 4,6 тыс. судов. Большое количество предприятий занимается их модернизацией и изготовлением авиационных средств поражения.
Напомним, что украинский пилот в прошлом году сбил пять дронов и две крылатые ракеты. В конце 2022 года Владимир Зеленский присвоил Вадиму Ворошилову звание Героя Украины и вручил ордена "Золотая Звезда".
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, на каком месте в списке потребностей Украины находятся западные истребители.
Также "Комментарии" писали о критическом заявлении из Германии о современных самолетах для Украины.
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