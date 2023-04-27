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Пилот Karaya объяснил, почему Украине нужны только истребители F-16

Украинский пилот Вадим Ворошилов сравнил истребители F-16 с другими военными самолетами Mirage 2000 и Eurofighter.

27 апреля 2023, 13:35
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Автор:

Slava Kot

Украинский пилот Вадим Ворошилов с позывным Karaya рассказал, почему для Украины нужны истребители F-16, а не другие западные самолеты. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на эфир Radio NV.

Пилот Karaya объяснил, почему Украине нужны только истребители F-16

Украинский пилот Вадим Ворошилов с позывным Karaya. Фото из открытых источников

Украинский пилот сравнил истребители F-16 с другими западными военными самолетами Mirage 2000 и Eurofighter.


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"Mirage 2000 – хороший самолет по маневренным характеристикам, но их было построено не намного, не более 600 единиц. Враг нас преобладает технически и количественно, чтобы компенсировать количественную часть врага, нам нужно существенно преобладать в техническом плане, что нам может обеспечить самолет F- 16", — говорит Karaya.

Сравнивая другую модель современного самолета Eurofighter, Вадим Ворошилов усматривает проблемы в цене и недостаточном материальном обеспечении для Украины, которая находится в интенсивных условиях войны.

"Eurofighter – очень современный и мощный истребитель, но цена за один истребитель вдвое больше цены самолета F-16. Но их также было построено менее 600 воздушных судов. Ключевой фактор цена и количество", — говорит украинский пилот.

Вадим Ворошилов указывает, даже если союзники уберут цену, то будет нехватка компонентов, которые смогут обеспечить производители самолета для современных интенсивных потребностей Воздушных сил Украины.

Главными преимуществами истребителей F-16 Karaya называет цену, боевые способности и количество – более 4,6 тыс. судов. Большое количество предприятий занимается их модернизацией и изготовлением авиационных средств поражения.

"Для большой структуры, как Воздушные силы – это лучшая машина, которая нам сейчас нужна. Нужно понимать и логистические моменты, когда нам не проблематично будет, во время активной фазы ведения боевых действий транспортировать компоненты к данному типу истребителей", — заключает Karaya.

Напомним, что украинский пилот в прошлом году сбил пять дронов и две крылатые ракеты. В конце 2022 года Владимир Зеленский присвоил Вадиму Ворошилову звание Героя Украины и вручил ордена "Золотая Звезда".

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, на каком месте в списке потребностей Украины находятся западные истребители.

Также "Комментарии" писали о критическом заявлении из Германии о современных самолетах для Украины.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=YdJ7_HleARI&ab_channel=RadioNV
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