Киевский международный институт социологии (КМИС) спросил украинцев о том, готовы ли они отказаться от некоторых территорий ради мира с Россией.

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На этот опрос обратил внимание дипломат, бывший посол Украины в США Валерий Чалый.

"Вот так некорректно представляют опции ответов в социологических опросах граждан заказчики (в этом случае опрос провела организация, зарекомендовавшая себя на рынке). "Для скорейшего достижения мира и сохранения независимости Украина может отказаться от некоторых своих территорий". Как это Украина откажется от своих территорий? Каков механизм? Его нет", – отметил эксперт.

Кроме того, по его словам, особенно пикантно выглядит слово некоторых.

"Некоторых – это часть села на границе с Россией, это Херсонская и Запорожская области?! Вместе с ЗАЭС или без? А кто сказал, что это приведет к "достижению мира"?" – спрашивает Чалый.

По его убеждению, нельзя считать качественными результаты такого опроса.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что последние опросы Киевского международного института социологии свидетельствуют о постепенном росте количества украинцев, готовых обсуждать территориальные уступки ради скорейшего завершения войны. Однако даже несмотря на это, большинство населения (55%) все еще категорически против любых уступок. Важно отметить, что готовность к уступкам не означает пророссийских настроений. Большинство тех, кто рассматривает такой вариант, стремятся к отгорожению от России и считают, что ее целью является уничтожение украинской нации или геноцид.



