Пикантно выглядит слово «некоторых»: эксперт раскритиковал опрос об отказе от территорий

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Ткачик Олеся
Киевский международный институт социологии (КМИС) спросил украинцев о том, готовы ли они отказаться от некоторых территорий ради мира с Россией.
Украина
На этот опрос обратил внимание дипломат, бывший посол Украины в США Валерий Чалый.
Кроме того, по его словам, особенно пикантно выглядит слово некоторых.
По его убеждению, нельзя считать качественными результаты такого опроса.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что последние опросы Киевского международного института социологии свидетельствуют о постепенном росте количества украинцев, готовых обсуждать территориальные уступки ради скорейшего завершения войны. Однако даже несмотря на это, большинство населения (55%) все еще категорически против любых уступок. Важно отметить, что готовность к уступкам не означает пророссийских настроений. Большинство тех, кто рассматривает такой вариант, стремятся к отгорожению от России и считают, что ее целью является уничтожение украинской нации или геноцид.
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