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Песков приехал в оккупированный Луганск: Украина отреагировала

Подоляк заявил, что Песков и другие российские чиновники будут привлечены к уголовной ответственности

сегодня, 20:52
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Автор:

Лиля Воробьева

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отправился в оккупированный Луганск, где встретился с местными пропагандистами и коллаборационистами, чтобы научить их правильно "комментировать" те или иные политические заявления. Об этом сообщают российские СМИ.

Песков приехал в оккупированный Луганск: Украина отреагировала

Дмитрий Песков (фото из открытых источников)

"Песков посетил Луганск, где провел тренинг для "пресс-служб" и СМИ", — сообщают российские СМИ.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в комментарии "ЛИГА.нет" сообщил , что ответственность за свой "визит" будет нести Песков. В частности, он будет привлечен к уголовной ответственности за незаконное пересечение границы. Он подчеркнул, что незаконное пересечение международно признанных границ Украины также является преднамеренным с рядом отягчающих обстоятельств. А это подразумевает уголовную ответственность, сказал политик.

"Дальнейший разговор простой: подозрение — мера пресечения — международный розыск — обвинение — суд — приговор. Визиты субъекта Пескова в Луганск или любые другие оккупированные города Украины следует рассматривать исключительно через призму Уголовного кодекса", — сказал Подоляк.

Кроме того, Подоляк посоветовал Пескову и другим российским политикам начать искать адвоката и готовиться к даче показаний.

"Необходимо вернуть мир к международному праву, а не зацикливаться на фейковых политических компонентах", — сказал он.

Напомним, что "Комментарии" сообщали, что Зеленский отреагировал на решение РФ покинуть Херсон . Украина прокомментировала решение Кремля вывести оккупационные войска на левый берег Днепра. Поэтому говорить о том, что русские покинули город, пока рано, ведь там остается большая часть оккупационных войск. Такое заявление сделал Михаил Подоляк.



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Источник: https://news.liga.net/ua/politics/news/podolyak-posovetoval-peskovu-iskat-advokata-iz-za-ego-poezdki-v-okkupirovannyy-lugansk
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