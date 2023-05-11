Песков объяснил, почему Россия "так медленно действует" в Украине

Российские войска "так медленно действуют" в Украине, "потому что россияне не ведут войну". Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью боснийскому телеканалу ATV заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

"Вести войну – это совсем другое дело, это полное уничтожение инфраструктуры, это полное уничтожение городов. Мы этого не делаем. Мы пытаемся сохранять инфраструктуру, и мы пытаемся сохранять человеческие жизни", — заявил пресс-секретарь Путина.

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Дмитрий Песков также добавил, что "спецоперация" является "очень сложной", но за год достигнуты определенные цели.

По словам главного рупора Кремля, "России удалось изрядно потрепать украинскую военную машину", так как целью "СВО" является "демилитаризация".

"Воссоединение России с Донбассом, Запорожской и Херсонской областями является очень важным итогом первого года "специальной военной операции", — заявил Дмитрий Песков.

Также спикер российского диктатора добавил, что "трудно представить, что кто-то задумается о применении ордера Международного уголовного суда против Путина".

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