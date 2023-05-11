Песков объяснил, почему Россия "так медленно действует" в Украине

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Кравцев Сергей
Российские войска "так медленно действуют" в Украине, "потому что россияне не ведут войну". Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью боснийскому телеканалу ATV заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников
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Дмитрий Песков также добавил, что "спецоперация" является "очень сложной", но за год достигнуты определенные цели.
По словам главного рупора Кремля, "России удалось изрядно потрепать украинскую военную машину", так как целью "СВО" является "демилитаризация".
Также спикер российского диктатора добавил, что "трудно представить, что кто-то задумается о применении ордера Международного уголовного суда против Путина".
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Ігор
сегодня, 09:01
Це тільки комунізм з Азовом так діють, що і відбувається зараз. Але обидві сторони знов вивели комуняцьку ідеологію з під удару, як і православний сектанат та тотальну корупцію. Знову використали юдейську пропагандиську тактику Соловйова Шендеровіча Фаріон Кісельова Єрмака ..., щоб спрямувати увагу з комуністичних себе на німців, які вже визнали і спокутували свою провину.