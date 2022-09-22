Первые слова командира "Азова" Дениса Прокопенко освобожденного из плена (ВИДЕО)

Поздним вечером состоялся обмен между украинской и российской стороной. В ходе договоренностей было согласовано об обмене 215 человек с украинской стороны. Одним из уволенных оказался командир полка "Азов" Дениса Прокопенко с позывным "Рэдисом". Об этом сообщает "24 канал" своему Telegram.

Первые слова командира "Азова" Дениса Прокопенко. Фото из открытых источников

По условиям обмена было возвращено 200 украинских военных. Их обменяли на кума Владимира Путина Виктора Медведчука. Также по международным договоренностям удалось обменять еще 10 иностранцев, защищавших Украину. Среди них есть несколько таких, которым российские оккупационные власти вынесли смертные приговоры.

Также удалось освободить из плена 5 командиров полка "Азов". Среди них оказался командир полка "Азов" — Денис Прокопенко с позывным "Рэдисом". Кроме того, удалось освободить и его заместителя Святослава Паламара "Калина" и Сергея Волынского "Волина".

Первые слова командира "Азова" Дениса Прокопенко освобожденного из плена можно просмотреть ниже. Уволенный военный благодарит президента Украины Владимира Зеленского.

По договоренностям между Украиной и Российской Федерацией, украинские защитники должны оставаться в Турции, пока война не закончится. В свою очередь Турция и ее президент Реджеп Тайип Эрдоган будут защищать украинских воинов и попытаться предоставить им комфортные условия. Также стало известно, что командиры "Азова" смогут проводить личные встречи.

Ранее информационный портал "Комментарии" сообщал, что Украине удалось уволить 200 военнопленных.

Также издание "Комментарии" писало о президенте Турции, который 20 сентября сделал заявление о предстоящем обмене военнопленными.





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