Первые Leopard 2 для Украины уже доставили в Польшу

В Польшу доставили первый танк Leopard 2, который Канада передала Украине в рамках нового пакета военной помощи. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Twitter министра обороны Канады Аниты Ананд.

Первый канадский Leopard 2 для Украины прибыл в Польшу. Фото: twitter.com/AnitaAnandMP

"Первый канадский основной боевой танк Leopard 2, который мы безвозмездно передали Украине, прибыл в Польшу. Вместе с нашими союзниками мы скоро начнем обучать Вооруженные силы Украины пользоваться этой техникой”, — говорится в сообщении министра обороны.

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По ее словам, Канада и в дальнейшем продолжит предоставлять Украине военную поддержку в борьбе с российской агрессией.

Стоит отметить, что 4 февраля Канада отправила Украине первый танк Leopard 2. Бронированную машину отправили в Европу самолетом. Также сообщалось, что в понедельник, 6 февраля, украинские военные начнут обучение на танках немецкого производства Leopard 2.

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