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Первые Leopard 2 для Украины уже доставили в Польшу

В Канаде заявили, что продолжат поддержку Украины в войне

сегодня, 09:25
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Автор:

Кравцев Сергей

В Польшу доставили первый танк Leopard 2, который Канада передала Украине в рамках нового пакета военной помощи. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Twitter министра обороны Канады Аниты Ананд.

Первые Leopard 2 для Украины уже доставили в Польшу

Первый канадский Leopard 2 для Украины прибыл в Польшу. Фото: twitter.com/AnitaAnandMP

"Первый канадский основной боевой танк Leopard 2, который мы безвозмездно передали Украине, прибыл в Польшу. Вместе с нашими союзниками мы скоро начнем обучать Вооруженные силы Украины пользоваться этой техникой”, — говорится в сообщении министра обороны.


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По ее словам, Канада и в дальнейшем продолжит предоставлять Украине военную поддержку в борьбе с российской агрессией.

Стоит отметить, что 4 февраля Канада отправила Украине первый танк Leopard 2. Бронированную машину отправили в Европу самолетом. Также сообщалось, что в понедельник, 6 февраля, украинские военные начнут обучение на танках немецкого производства Leopard 2.

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Также издание "Комментарии" сообщало – бывший президент России, зампред Совета РФ Дмитрий Медведев устроил очередную истерику. В свете поставок американцами Украине дальнобойных ракет, он заявил, что Россия может применить ядерное оружие, если выяснится, что Украина наносит удары по аннексированному Крыму. В Офисе президента Украины уже парировали, подчеркнув, что наша страна может деоккупировать Крым тем способом, которым сама посчитает нужным. О чем говорит российская истерика? Как ситуация вокруг Крыма может развиваться в обозримом будущем? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://twitter.com/AnitaAnandMP/status/1622385424046882817
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