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Первые кадры российского вторжения в Украину (ВИДЕО)

Госпогранслужба опубликовала первые кадры российского вторжения в Украину, на которых зафиксировала колонны военной техники.

сегодня, 14:20
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Автор:

Slava Kot








В феврале Российская Федерация совершила полномасштабное вторжение в Украину и таким образом начала войну. Портал "Комментарии" вспомнил первые кадры, попавшие в сеть с российской военной техникой, направляющейся по Украине.

Первые кадры российского вторжения в Украину (ВИДЕО)

Колонна танков. Фото из открытых источников

24 февраля российские войска около четырех часов утра вошли на территорию Украины в нескольких местах практически одновременно. Госпогранслужба опубликовала первые кадры российского вторжения, зафиксированные видеокамерой на юге Украины, то есть из Крыма. Впоследствии российская армия была подмечена в Харьковской, Черниговской, Сумской, Житомирской, Луганской и других областях Украины, где начала движение в глубь страны.


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На опубликованном видео заметны грузовые автомобили, танки и другая техника с символами российской агрессии – буквой Z . Именно так началась самая большая война на территории Европы за последние десятилетия. Просмотреть видео можно ниже:

Несмотря на какие-либо прогнозы скорой победы Российской Федерации, Украина смогла выстоять, освободить часть территорий и продолжать военные действия для того, чтобы изгнать российских оккупантов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о рейтинге сильнейших армий мира согласно ежегодному анализу Global Firepower. Украина за последний год смогла улучшить свои позиции и поднялась на несколько ступеней вверх.

Также "Комментарии" писали об украинском самолете Ан-22 "Мрия" , который уничтожили российские войска 24 февраля в Гостомеле, когда совершали свое вторжение в Украину. Правительство заявило, что вероятно, на сон прототипа сможет отстроить украинскую "Мечту".



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=AJk895fBANk&t=9s&ab_channel=%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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