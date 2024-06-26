Первая страна ЕС заявила о поддержке "мирного плана" Китая и Бразилии

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт поддерживает "мирный план" Китая и Бразилии с шести пунктов для окончания войны в Украине, несмотря на то, что в этой инициативе не предлагается восстановление территориальной целостности Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Укринформ".



Венгрия поддержала мирный план Китая. Фото из открытых источников

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто провел телефонный разговор с главой МИД Китая Ван И и высказался по поводу китайской мирной инициативы для окончания войны в Украине.

"Консенсус из шести пунктов, предложенный совместно Китаем и Бразилией, заложил хорошую основу для предстоящих мирных переговоров. Венгрия полностью согласна с этой важной мирной инициативой", — заявил Сийярто и поблагодарил КНР за ее вклад в "борьбу за мир".

В то же время Ван И заявил, что война в Украине не только продолжается, но и усиливается, поэтому мир должен приложить эффективные и прагматические шаги для окончания конфликта. Глава МИД Китая отметил, что его страна готова к сотрудничеству с другими странами, чтобы реализовать мирные переговоры.

Напомним, Китай и Бразилия представили в мае свой мирный план окончания войны в Украине с шести пунктов. Он предусматривает создание мирной конференции с участием Украины и России, но без обязательного восстановления территориальной целостности Украины согласно международному праву.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай массово убеждает страны присоединиться к своему "мирному плану" по войне в Украине.

Также "Комментарии" писали о Путине, отреагировавшем на китайскую мирную инициативу для окончания войны.



