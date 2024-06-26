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Первая страна ЕС заявила о поддержке "мирного плана" Китая и Бразилии

Венгрия заявила о поддержке китайской мирной инициативы, предусматривающей завершение войны в Украине по шести пунктам.

сегодня, 10:33
Автор:
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Slava Kot
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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт поддерживает "мирный план" Китая и Бразилии с шести пунктов для окончания войны в Украине, несмотря на то, что в этой инициативе не предлагается восстановление территориальной целостности Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Укринформ".

Первая страна ЕС заявила о поддержке "мирного плана" Китая и Бразилии

Венгрия поддержала мирный план Китая. Фото из открытых источников

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто провел телефонный разговор с главой МИД Китая Ван И и высказался по поводу китайской мирной инициативы для окончания войны в Украине.

"Консенсус из шести пунктов, предложенный совместно Китаем и Бразилией, заложил хорошую основу для предстоящих мирных переговоров. Венгрия полностью согласна с этой важной мирной инициативой", — заявил Сийярто и поблагодарил КНР за ее вклад в "борьбу за мир".

В то же время Ван И заявил, что война в Украине не только продолжается, но и усиливается, поэтому мир должен приложить эффективные и прагматические шаги для окончания конфликта. Глава МИД Китая отметил, что его страна готова к сотрудничеству с другими странами, чтобы реализовать мирные переговоры.

Напомним, Китай и Бразилия представили в мае свой мирный план окончания войны в Украине с шести пунктов. Он предусматривает создание мирной конференции с участием Украины и России, но без обязательного восстановления территориальной целостности Украины согласно международному праву.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай массово убеждает страны присоединиться к своему "мирному плану" по войне в Украине.

Также "Комментарии" писали о Путине, отреагировавшем на китайскую мирную инициативу для окончания войны.




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