Первая леди Украины Елена Зеленская: "Мы в беде"

Елена Зеленская заявила, что Украина окажется в беде, если мировая солидарность начнет сокращаться. Несмотря на это, первая леди сообщила, что она верит в человеческую человечность, поэтому надеется, что поддержка будет продолжаться. Об этом супруга президента Украины Владимира Зеленского сообщила в интервью информационному агентству Reuters 2 ноября.

Первая леди Украины Елена Зеленская. Фото из открытых источников

Энергетический кризис и проблемы с инфляцией в Европе становятся главными темами обсуждения в ЕС. Поэтому многие политики утверждают, что это может стать фактором, который будет отвлекать чиновников и обычных граждан Европы от событий в Украине. На такой тезис журналиста ответила Елена Зеленская.

"Я не хочу верить, что поддержка угасает. Я верю, что она не уменьшится", – сообщила первая леди Украины.

Также Зеленская отметила. Что верит в эмпатию, человеческие отношения и эмоции, победящие в этой войне. Кроме того, супруга президента Украины добавила, что людям следует задуматься, в каком мире мы планируем жить в будущем.

"Если это не так, мы в беде", — подытожила Елена Зеленская.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об интервью Борису Джонсону, который заявил, что считал армию России гораздо сильнее. Именно поэтому британские спецслужбы давали Украине всего несколько недель.

Также "Комментарии" сообщали об Иране, который согласился передать России около 1000 баллистических ракет для войны в Украине. Кроме того, Иран продолжает поставлять свои беспилотники РФ. Этими дронами-камикадзе и ракетами разного типа Россия пытается разрушить энергетическую систему Украины.

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