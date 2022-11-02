Первая леди Украины Елена Зеленская: "Мы в беде"

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Slava Kot
Елена Зеленская заявила, что Украина окажется в беде, если мировая солидарность начнет сокращаться. Несмотря на это, первая леди сообщила, что она верит в человеческую человечность, поэтому надеется, что поддержка будет продолжаться. Об этом супруга президента Украины Владимира Зеленского сообщила в интервью информационному агентству Reuters 2 ноября.
Первая леди Украины Елена Зеленская. Фото из открытых источников
Энергетический кризис и проблемы с инфляцией в Европе становятся главными темами обсуждения в ЕС. Поэтому многие политики утверждают, что это может стать фактором, который будет отвлекать чиновников и обычных граждан Европы от событий в Украине. На такой тезис журналиста ответила Елена Зеленская.
Также Зеленская отметила. Что верит в эмпатию, человеческие отношения и эмоции, победящие в этой войне. Кроме того, супруга президента Украины добавила, что людям следует задуматься, в каком мире мы планируем жить в будущем.
Также "Комментарии" сообщали об Иране, который согласился передать России около 1000 баллистических ракет для войны в Украине. Кроме того, Иран продолжает поставлять свои беспилотники РФ. Этими дронами-камикадзе и ракетами разного типа Россия пытается разрушить энергетическую систему Украины.
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