Первая есть: в ВСУ подтвердили сбитие "Кинжала" над Киевом

Во время ночной атаки, 4 мая, украинские защитники сбили российскую гиперзвуковую ракету Х-47 "Кинжал". Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram-канал сообщил командующий Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

Ракета Кинжал. Фото: из открытых источников

"Поздравляю украинский народ с историческим событием! Да, мы сбили "не имеющий аналогов" "Кинжал"! Произошло это во время ночной атаки 4 мая в небе Киевской области. Ракету Х-47 выпустил МиГ-31К с территории России", — написал Олещук.

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Как отметил командующий Воздушных сил, гиперзвуковую ракету удалось сбить благодаря зенитно-ракетному комплексу Patriot.

"И еще одно, не нужно бежать, как говорят в Украине: впереди отца в ад, заблаговременно обнародовать информацию, которой может воспользоваться враг! Мы обязательно будем сообщать что, где, чем, и когда сбили! На все свое время", — добавил генерал-лейтенант.

Стоит отметить, ранее издание Defence Express сообщило, что украинские бойцы могли впервые сбить гиперзвуковую ракету "Кинжал" 4 мая и опубликовали фотографии обломков определенной ракеты. В частности, в КМВА также отметили, что той ночью силы ПВО уничтожили "Шахеды" и ракету, вероятно, баллистического типа, которую запустили россияне. Впрочем, в Воздушных силах сначала опровергли информацию.

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