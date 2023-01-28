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Перспективы: Почему не стоит сейчас говорить об абсолютной победе в войне между Украиной и Россией

Американские исследователи назвали причину почему абсолютной победы не может быть

сегодня, 17:31
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Автор:

Моесеенко Валентина

Американский исследовательский центр RAND Сorporation опубликовал доклад под названием "Как избежать долгой войны" между Россией и Украиной и считает, что ни одна из стран не достигнет "абсолютной победы" над другой, пишут "Комментарии". Аналитики отмечают, что Украина не нацелена на эту абсолютную победу, поскольку хочет только вернуть свои территории, не уничтожая Россию.

Перспективы: Почему не стоит сейчас говорить об абсолютной победе в войне между Украиной и Россией

Абсолютной победы в войне между Россией и Украиной сейчас не будет

"Хотя успешные украинские контрнаступления в Харькове и Херсоне осенью 2022 года восстановили оптимизм относительно перспектив Киева на поле боя, заявление президента России Владимира Путина 21 сентября о частичной мобилизации и аннексии четырех украинских областей стало строгим напоминанием о том, что эта война еще очень далека от развития ", — говорится в исследовании.

По состоянию на конец 2022 года у Украины был боевой импульс и сможет воевать до тех пор, пока ей не удастся вытеснить российских военных из страны. Сторонники этой точки зрения утверждают, что риски применения Россией ядерного оружия или войны с Организацией Североатлантического договора (НАТО) останутся управляемыми.

После того как армию РФ выгонят из Украины, у ошеломленной России не останется иного выбора, кроме как оставить своего соседа в мире и даже выплатить компенсацию за нанесенный ущерб. Однако изучение прошлых войн и пристальный взгляд на ход нынешней свидетельствуют, что этот оптимистический сценарий маловероятен.

Предлагаются возможные варианты окончания русско-украинской войны: абсолютная победа, перемирие и политическое урегулирование.

Что касается абсолютной победы, то эксперты ссылаются на определение, согласно которому "победитель устанавливает новое руководство в побежденном государстве, оккупируя или аннексируя территорию противника...". Такой победы союзники добились во Второй мировой войне. Однако в этой войне такой вариант маловероятен, отмечают аналитики.

Даже если Украина вернется к своим границам в 1991 году, то Россия все еще сможет наносить удары с помощью флота и авиации, которые не сильно пострадали на войне.

Поскольку ни у одной из сторон нет возможностей для достижения абсолютной победы, война, скорее всего, закончится какими-то переговорами. Переговоры требуют от противных сторон принять определенный риск того, что условия мира могут быть нарушены.

Перемирие в Украине, прогнозируют эксперты, заморозит линию фронта и приведет к долгосрочному прекращению активных боевых действий. Россия прекратит попытки оккупировать дополнительные украинские территории и прекратит ракетные удары по украинским городам и инфраструктуре. Украинское войско в таком случае прекратило бы свои контрнаступления по деоккупированным РФ районам Украины и по самой России. Сохранятся нерешенные территориальные вопросы, которые будут оспариваться политическим и экономическим путем, а не военным.

Аналитики пишут, что стороны, скорее всего, будут вести только минимальную торговлю, а границы будут в значительной степени закрыты.

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Источник: https://www.rand.org/pubs/perspectives/PEA2510-1.html?utm_source=AdaptiveMailer&utm_medium=email&utm_campaign=7014N000001SnimQAC&utm_term=00v4N00000eNY7VQAW&org=1674&lvl=100&ite=272468&lea=984464&ctr=0&par=1&trk=a0w4N000009eljrQAA
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