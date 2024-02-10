Перенесет ли Сырский войну на территорию России: может ли он изменить ход войны

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Кравцев Сергей
После того, как Александр Сырский стал новым главкомом ВСУ, в экспертной среде активно обсуждают, чего ждать от генерала. Между тем, многих интересует, перенесет ли Сырский войну на территорию России? Может ли новый главком может изменить ход войны? Издание "Комментарии" проанализировало мнения экспертов, чтобы найти ответы на эти вопросы.
Александр Сырский. Фото из открытых источников
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире канала "1+1" рассказал, что у нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского нет цели перенести войну на территорию России, поскольку этим вопросом могут заниматься только спецслужбы.
По его словам, в ходе коммуникации, безусловно, будут обсуждаться те или иные операции на территории РФ.
Отставной полковник сухопутных сил США Роберт Гамильтон в интервью "Голосу Америки" заявил, что Александр Сырский, который назначен на эту должность, может изменить ход войны, которую РФ ведет против Украины.
По его словам, надо сосредоточиться не только на сухопутной войне, потому что нельзя забывать, что продолжается морская война, с которой Украина хорошо справляется — в частности, вытеснила Черноморский флот РФ из западной части Черного моря.
Он не исключает, что Сырский и Зеленский захотят принять другой подход и очертить разные способы выхода из "тупика". В то же время Гамильтон напомнил, что Залужный был очень популярен как среди украинской общественности, так и в ВСУ.
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Обсуждения
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ККК
сегодня, 16:17
А при чем здесь сырский, залужный или клоун?! Эта война от украины не зависит. Как хозяева прикажут так и будет. Дадут оружие будут умирать, не дадут будут договариваться. Украинцы для запада и клоуна просто расходное мясо.
Ігор
сегодня, 15:54
В Україні дуже просто спрогнозувати події навіть для дитини. Не дивуйтесь і не кажіть що вас не попереджали. 1. За 33 роки успіху не було - завжди ставало тільки гірше: юдейці рулять; 2. Кожен хто приходить робить тільки гірше, це вже стало традицією, хоч це і гарно для тих, хто пішов наступник його не перевершить. Слава корумпованим! Юдейці дайте поруліть!