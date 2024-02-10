Перенесет ли Сырский войну на территорию России: может ли он изменить ход войны

После того, как Александр Сырский стал новым главкомом ВСУ, в экспертной среде активно обсуждают, чего ждать от генерала. Между тем, многих интересует, перенесет ли Сырский войну на территорию России? Может ли новый главком может изменить ход войны? Издание "Комментарии" проанализировало мнения экспертов, чтобы найти ответы на эти вопросы.

Александр Сырский. Фото из открытых источников

Будут обсуждаться те или иные операции на территории РФ

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире канала "1+1" рассказал, что у нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского нет цели перенести войну на территорию России, поскольку этим вопросом могут заниматься только спецслужбы.

"Если мы вообще говорим о тех или иных действиях на территории врага, его суверенной территории, а не временно оккупированных, то это действия, которые относятся к спецслужбам. Это функционал СБУ, это функционал ГУР МО Украины. Александр Сырский непосредственно коммуницирует уже как главнокомандующий всеми этими силовыми структурами”, — подчеркнул Александр Коваленко.

По его словам, в ходе коммуникации, безусловно, будут обсуждаться те или иные операции на территории РФ.

"Но, если мы говорим о каких-либо действиях военного плана с использованием Сухопутных войск — вряд ли", — подчеркнул военный эксперт.

Именно о новом подходе говорил президент Украины Владимир Зеленский

Отставной полковник сухопутных сил США Роберт Гамильтон в интервью "Голосу Америки" заявил, что Александр Сырский, который назначен на эту должность, может изменить ход войны, которую РФ ведет против Украины.

По его словам, надо сосредоточиться не только на сухопутной войне, потому что нельзя забывать, что продолжается морская война, с которой Украина хорошо справляется — в частности, вытеснила Черноморский флот РФ из западной части Черного моря.

"Украина и ее партнеры должны начать смотреть на все сферы этой войны — на земле, в воздухе, в Черном море. Думаю, что генерал Сырский сможет объединить многоотраслевую стратегию и изменить ход войны против России, достигнув военных целей Украины", — отмечает американский эксперт.

Он не исключает, что Сырский и Зеленский захотят принять другой подход и очертить разные способы выхода из "тупика". В то же время Гамильтон напомнил, что Залужный был очень популярен как среди украинской общественности, так и в ВСУ.

"Сможет ли генерал Сырский сохранить эту популярность и поддержку ВСУ со своей стратегией войны, которую еще кстати надо увидеть? Залужный был выдающейся фигурой во многих смыслах. Но опять же, нужен ли новый стратегический и оперативный подход? И это влечет за собой другие вопросы — какого типа и объема помощь Украине нужна? Когда и как эту помощь интегрируют в ВСУ и как ее применят для ведения войны?", — рассуждает американский полковник.

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