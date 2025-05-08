Перемирие по-путински: какое указание Генштаб выдал ВСУ

Есть ряд направлений на фронте, где украинские защитник получили разрешение на то, чтобы открывать огонь по противнику, ведь российские захватчики продолжают обстрелы. В частности, украинские военные на Покровском направлении и на юге получили распоряжение открывать ответный огонь. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Суспильному" рассказали бойцы трех подразделений ВСУ.

ВСУ. Фото: из открытых источников

Военные отметили, что похожий приказ был и во время так называемого пасхального "перемирия". Несмотря на это, с полуночи 8 мая российские войска продолжают артиллерийские обстрелы, сбрасывают взрывчатку с дронов и применяют FPV-дроны.

Также в Херсонской области не прекращаются позиционные бои, что, по словам военных, говорит о нарушении договоренностей со стороны России.

Отметим, спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в эфире общенационального телемарафона рассказал, что на фронте в Украине продолжаются бои, несмотря на заявления путинского режима о начале так называемого "перемирия". Поэтому говорить о прекращении огня на линии соприкосновения нельзя.

"Он (противник – ред.) менее активен, на некоторых направлениях боестолкновений с утра не было, но были активные боестолкновения на ряде направлений. Поэтому о каком-то перемирии мы не говорим", — сказал спикер.

По его словам, зафиксированы штурмовые действия со стороны оккупантов с полуночи на Лиманском, Волчанском, Краматорском направлениях, в частности в Часовом Яру, а также в районе Торецка и на Покровском и Новопавловском направлениях.

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