Перемалываем россиян с землей: где контрнаступление ВСУ набирает ход

Продвижение украинских защитников на отдельных участках Северо-Слобожанского направления составляет от 1 до 2,5 километров. В первую очередь речь идет о приграничье Сумской области. Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Бои в Сумской области. Фото: из открытых источников

По информации Генштаба, на этом участке фронта украинские воины продолжают активные действия, направленные на уничтожение российских сил и освобождение населённых пунктов.

"С целью недопущения логистического обеспечения, эвакуации и усиления подразделений российских оккупантов в определённых локациях удерживаются зоны сплошного огневого поражения противника", – говорится в сообщении.

В частности, активные действия проходят в районах сел Алексеевка и Юнаковка Сумской области. С целью недопущения логистического обеспечения, эвакуации и усиления подразделений российских оккупантов в определенных локациях удерживаются зоны сплошного огневого поражения противника.

