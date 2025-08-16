logo

BTC/USD

117763

ETH/USD

4405.56

USD/UAH

41.34

EUR/UAH

48.31

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Перемалываем россиян с землей: где контрнаступление ВСУ набирает ход
commentss НОВОСТИ Все новости

Перемалываем россиян с землей: где контрнаступление ВСУ набирает ход

ВСУ на Сумщине активно уничтожают врага, у защитников есть новые продвижения

16 августа 2025, 21:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Продвижение украинских защитников на отдельных участках Северо-Слобожанского направления составляет от 1 до 2,5 километров. В первую очередь речь идет о приграничье Сумской области. Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Перемалываем россиян с землей: где контрнаступление ВСУ набирает ход

Бои в Сумской области. Фото: из открытых источников

По информации Генштаба, на этом участке фронта украинские воины продолжают активные действия, направленные на уничтожение российских сил и освобождение населённых пунктов.

"С целью недопущения логистического обеспечения, эвакуации и усиления подразделений российских оккупантов в определённых локациях удерживаются зоны сплошного огневого поражения противника", – говорится в сообщении.

В частности, активные действия проходят в районах сел Алексеевка и Юнаковка Сумской области. С целью недопущения логистического обеспечения, эвакуации и усиления подразделений российских оккупантов в определенных локациях удерживаются зоны сплошного огневого поражения противника.

Читайте также на портале "Комментарии" — аналитический проект DeepState сообщает, что украинские войска разбили российские подразделения вблизи нескольких населенных пунктов Донецкой области. В частности, речь идет о районах вблизи Рубежного, Золотого Колодца, Веселого, Свободного, Шахматного, Никаноровки и Сухецкого.

Также издание "Комментарии" сообщало – впервые за долгое время российские захватчики пытались осуществить масштабный механизированный штурм на Купянском направлении с использованием танков, боевых бронированных машин и пехоты. Благодаря скоординированным действиям украинских подразделений наступление было полностью остановлено. Об этом говорится в сообщении оперативно-стратегической группировки войск "Днепр".




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/GeneralStaffZSU/27879
Теги:

Новости

Все новости