Главная Новости Общество Война с Россией ВСУ остановили врага: о каком направлении речь
ВСУ остановили врага: о каком направлении речь

Силы обороны освободили ряд населенных пунктов в Донецкой области и остановили продвижение врага на Покровском направлении

15 августа 2025, 22:15
Автор:
Ткачова Марія

Аналитический проект DeepState сообщает, что украинские войска отвергли российские подразделения нескольких населенных пунктов Донецкой области. В частности, речь идет о районах вблизи Рубежного, Золотого Колодца, Веселого, Свободного, Шахматного, Никаноровки и Сухецкого.

ВСУ остановили врага: о каком направлении речь

ВСУ остановили врага

В 1-м корпусе НГУ "Азов" заявили, что на Покровском направлении удалось полностью остановить наступательные действия противника. В рамках поисково-ударных операций украинские воины зачистили населенные пункты Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровка, Веселый и Золотой Колодец.

По данным военных, стабилизационные действия на Добропольском направлении продолжаются, что позволяет удерживать контроль над ключевыми позициями и препятствовать повторным попыткам врага продвинуться вперед.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что по данным CNN, администрация Дональда Трампа не включила специального представителя США по вопросам Украины Кита Келлога в состав делегации на саммит в Анкоридже из-за отрицания российской стороны, которая считает его откровенно проукраинским.
Несмотря на отсутствие на переговорах, Келлог передал всю необходимую информацию президенту США, госсекретарю Марко Рубио и украинским партнерам. Европейские чиновники выразили обеспокоенность, указав, что без Келлога делегации не хватает глубокого понимания ситуации в Украине. Ожидается, что он примет участие в предстоящей трехсторонней встрече, которую планирует Трамп. В состав американской делегации на саммит вошли госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Лутник, спецпосланник на Ближнем Востоке Стив Виткофф и представитель Белого дома Кэролайн Левитт.



Источник: https://t.me/DeepStateUA/22317
