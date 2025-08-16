logo

Впервые за долгое время: на какой город враг пошел штурмом
Впервые за долгое время: на какой город враг пошел штурмом

ВСУ дали жесткий отпор врагу, который вновь попытался пойти на Купянск

16 августа 2025, 20:03
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Впервые за долгое время российские захватчики пытались осуществить масштабный механизированный штурм на Купянском направлении с использованием танков, боевых бронированных машин и пехоты. Благодаря скоординированным действиям украинских подразделений наступление было полностью остановлено. Об этом говорится в сообщении оперативно-стратегической группировки войск "Днепр".

Впервые за долгое время: на какой город враг пошел штурмом

Война в Украине. Фото: из открытых источников

В сообщении говорится, что на Купянском направлении противник впервые за долгое время пытался осуществить масштабный механизированный штурм на левом берегу реки Оскол, в частности на направлении Лиман Первый — Купянск.

По информации ОСУВ "Днепр", противник пытался прорвать оборону украинских войск, применив два танка и три боевые бронированные машины.

Однако украинские защитники дали жесткий отпор врагу и поломали планы российского командования. В итоге повреждена и уничтожена техника, а около двух десятков вражеских пехотинцев, разбежавшихся из поврежденных машин, получили огневое поражение.

"Держим оборону, уничтожаем врага и жжем его технику! Все будет Украина!" — отметили в группировке.

Командир 429 отдельного полка беспилотных систем подтвердил, что после "удачных переговоров" на Аляске "россияне поверили в себя" и впервые за долгое время пытались провести механизированный штурм с бронетехникой на Купянском направлении.

По его данным, противник двигался колонной: два танка, три МТЛБ, около 40 человек личного состава.

Читайте также на портале "Комментарии" — встреча на Аляске Дональда Трампа и Владимира Путина резко изменила позицию американского президента. Во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами глава Белого дома заявил, что он лично поддерживает идею передачи россиянам неоккупированных украинских территорий, ради достижения мира. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на двух европейских чиновников, которые говорили на условиях анонимности.




Источник: https://t.me/Khortytsky_wind/15756
