Какие территории Украина должна отдать Путину: что Трамп сказал Зеленскому и европейцам

Встреча на Аляске Дональда Трампа и Владимира Путина резко изменила позицию американского президента. Во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами глава Белого дома заявил, что он лично поддерживает идею передачи россиянам неоккупированных украинских территорий, ради достижения мира. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на двух европейских чиновников, которые говорили на условиях анонимности.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Собеседники СМИ отмечают, что услышали от президента Трампа заявление о том, что он поддерживает план завершения войны в Украине путем передачи непокоренной территории российским оккупантам, вместо попыток добиваться прекращения огня.

В материале говорится, что президент Зеленский и другие европейские лидеры, участвовавшие в разговоре, возразили Трампу, выступив против уступки неоккупированных земель, которые содержат важные оборонительные линии и богатые месторождения полезных ископаемых.

NYT отмечает, эта острая тема будет подыматься Трампом в понедельник в Белом доме, куда должен прибыть президент Украины Владимир Зеленский и европейские лидеры.

По словам источников, во время разговора с европейцами Трамп не упоминал о введении каких-либо новых санкций против России.

Едва ли не единственным позитивом, по словам европейских чиновников, было то, что Путин, по словам Трампа, вроде бы согласился на право Украины получить сильные гарантии безопасности после войны, хоть и не в рамках НАТО. Трамп якобы сказал европейцам, что американские войска тоже могут принять участие в обеспечении этих гарантий.

