Перелом шеи и отек мозга: в Одесской области толпа жестоко избила военного (ВИДЕО)

Несколько дней назад в городе Черноморск Одесской области толпа неизвестных избила старшего сержанта ВСУ. Потерпевший имеет серьезные повреждения. Об этом информирует местное медиа " Думская ".

В Черноморске избили военного (фото из открытых источников)

Как сообщают журналисты этого издания, после неожиданного нападения пятерых злоумышленников у военнослужащего диагностировали перелом шеи и отек мозга.

Нападение было совершено в районе магазина Верже на улице Лазурной.

Злоумышленники не только жестоко избили военного, но и забрали у него банковские карты, телефон и имеющиеся документы.

Как сообщают в Национальной полиции, личности нападавших уже установлены. В настоящее время расследуется уголовное производство по ч. 2 ст. 296 УК – хулиганство. Но квалификацию могут изменить после того, как дадут выводы эксперты.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в ТЦК на Буковине избили мужчину на глазах у полиции . В соцсетях опубликован видеоролик, о том, как в областном Территориальном центре комплектования Буковины в присутствии наряда полиции избивали задержанного горожанина.

Это произошло еще летом прошлого года, но представители правоохранительных органов приобщили видеоролик к возбужденному производству и приступили к проверке, рассказывают представители Черновицкого областного ТЦК. К слову, на данном видеоролике зафиксированы события от 30 июля прошлого года. По данным камер наблюдения, события происходили примерно в 3:30 ночи.

Мобилизированного в наручниках провели через проходную центра и избивали недалеко от пункта "Очередной". При этом, в кабинете еще был неизвестен в штатском, он головой ударил мужчину.