Переговоры зашли в тупик: в Европе предупреждают, что Россия готовится к новому удару

Европейский партнеры Украины, вероятно, хотят наметить конкретные обязательства по вкладу США в гарантии безопасности и подтолкнуть Вашингтон к усилению санкций против России, поскольку кремлевский диктатор Владимир Путин не намерен встречаться с Зеленским в ближайшее время. Французы хотят донести Трампу, что Европа сделала свой вклад в поддержку Украины, и он должен выполнить свою угрозу усилить давление на Кремль. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

Российские войска. Фото: из открытых источников

Ссылаясь на высокопоставленного европейского дипломата СМИ отмечает, что импульс дипломатических усилий по урегулированию ситуации в Украине, который наблюдался в начале прошлого месяца, уменьшился, а переговоры зашли в тупик, поскольку Россия готовится к дальнейшему наступлению на территорию Украины.

В материале говорится, что изнурительная летняя наступательная кампания России пока не привела к значительным территориальным достижениям для Кремля: российская армия за май-август захватила всего 2033 квадратных километра, или 0,3% от общей площади Украины.

Также, отмечается, Россия усилила воздушные атаки на фоне усилий Трампа по прекращению войны, и июль стал самым смертоносным месяцем для мирных жителей в Украине с мая 2022 года, поскольку, по данным ООН, погибло 589 человек и 1152 получили ранения.

