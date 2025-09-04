logo

Главная Новости Общество Война с Россией Война в Украине может закончиться к Рождеству: Джонсон назвал ключевое решение
Война в Украине может закончиться к Рождеству: Джонсон назвал ключевое решение

При давлении США на Россию война в Украине может завершиться до конца года, прогнозирует Борис Джонсон.

4 сентября 2025, 09:55
Автор:
avatar

Slava Kot

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уверяет, что война в Украине может закончиться к Рождеству, то есть к 25 декабря 2025 года. Как объясняет британский политик, для этого необходимо усилить давление США на Россию.

Война в Украине может закончиться к Рождеству: Джонсон назвал ключевое решение

Борис Джонсон. Фото из открытых источников

Борис Джонсон в интервью GBnews выразил свое разочарование решением президента США Дональда Трампа принять российского диктатора Владимира Путина на Аляске и постелить перед ним красную дорожку.

"Я понимаю разочарование людей относительно того морального эквивалента, который Белый дом проводит между Россией и Украиной. Меня возмущает слышать такое. Мы знаем, кто прав. Это черное и белое. Это противостояние добра и зла. Украина — абсолютно невинная сторона, которая пострадала. Мы все знаем, что было, честно говоря, противно смотреть, как Путина вот так приветствуют в Америке", — сказал Джонсон.

Однако экс-премьер указал на положительные шаги Трампа. По его словам, президент США согласился на гарантию безопасности для Украины. Также британский политик поддержал идею Трампа по поводу новых пошлин для Индии, покупающей российский газ и нефть.

Кроме того, Джонсон считает, что война в Украине может завершиться до конца этого года. По словам Джонсона, если Соединенные Штаты не будут просто угрожать, а реализуют свои слова и усилят давление на Россию, то "война может закончиться к Рождеству".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп раскрыл свой план, как закончить войну в Украине. По словам президента США, для этого необходимо посадить лидеров стран в одной комнате, чтобы они пришли к соглашению.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский сделал заявление об обмене территориями.



Источник: https://www.gbnews.com/politics/boris-johnson-frustrated-migrant-crisis-tukraine-war-no-longer-pm
