Война в Украине может закончиться к Рождеству: Джонсон назвал ключевое решение

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уверяет, что война в Украине может закончиться к Рождеству, то есть к 25 декабря 2025 года. Как объясняет британский политик, для этого необходимо усилить давление США на Россию.

Борис Джонсон. Фото из открытых источников

Борис Джонсон в интервью GBnews выразил свое разочарование решением президента США Дональда Трампа принять российского диктатора Владимира Путина на Аляске и постелить перед ним красную дорожку.

"Я понимаю разочарование людей относительно того морального эквивалента, который Белый дом проводит между Россией и Украиной. Меня возмущает слышать такое. Мы знаем, кто прав. Это черное и белое. Это противостояние добра и зла. Украина — абсолютно невинная сторона, которая пострадала. Мы все знаем, что было, честно говоря, противно смотреть, как Путина вот так приветствуют в Америке", — сказал Джонсон.

Однако экс-премьер указал на положительные шаги Трампа. По его словам, президент США согласился на гарантию безопасности для Украины. Также британский политик поддержал идею Трампа по поводу новых пошлин для Индии, покупающей российский газ и нефть.

Кроме того, Джонсон считает, что война в Украине может завершиться до конца этого года. По словам Джонсона, если Соединенные Штаты не будут просто угрожать, а реализуют свои слова и усилят давление на Россию, то "война может закончиться к Рождеству".

