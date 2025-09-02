РФ захватила лишь руины и поля: с чем просчитался Путин во время летнего наступления

Летнее наступление россиян подошло к концу. Можно ли сказать, что тактика российского командования во время этого летнего наступления оказалась провальной? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.

Наступление России. Фото: из открытых источников

Сейчас российские войска преимущественно воюют пехотной компонентой

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко сказал в эфире на Радио NV, что поставленные российским командованием задачи на летнюю кампанию в войне против Украины российскими захватчиками на фронте провалены.

"Российские оккупанты не достигли основных своих задач, которые перед ними ставили именно на летнюю кампанию. Летняя кампания на самом деле должна была быть одной из самых таких результативных по плану российского командования", — отметил Коваленко.

Он подчеркнул, что сейчас российские войска преимущественно воюют пехотной компонентой. Так, с начала 2025 года почти все основные наступательные и штурмовые действия выполняются оккупантами с использованием большого количества пехоты, но небольшими штурмовыми отделениями и группами. В наступление шли постоянные волны человеческого ресурса.

Эксперт отметил, противник на период летней кампании в первую очередь стремился выйти к таким населенным пунктам, как Покровск, Константиновка, Северск, Лиман, Боровая, Купянск.

Обозреватель отметил, что сейчас у россиян нет никакого выполнения задач даже по охвату ключевых городов для начала осенне-зимней наступательной кампании в формате городских боев.

"Это значительно будет затруднять дальнейшее развитие их наступательных действий. Думаю, что осенне-зимний период будет сложный. Я даже не исключаю того, что в осенне-зимний период россияне будут пытаться возвращать механизированную компоненту как один из основных элементов штурмов. Мы снова увидим танковые кулаки, накаты боевых бронированных машин и т.д. Но это будет уже конвульсия более из того потенциала, который у них есть", — подчеркнул Коваленко.

Враг бросает в бой огромное количество военных, несмотря на масштабные потери

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил в эфире Украинского Радио, что российские тактические достижения оборачиваются стратегическими провалами для оккупантов, а объем "летних" потерь равен потребностям армии европейской страны.

По словам эксперта, уже доказано: каждый оккупированный квадратный метр украинской земли обходится России погибшим или раненым военным, а также утраченной боевой техникой – танком, БМП или БТР. Поэтому, подчеркнул Тимочко, речь идет о тактических достижениях, которые одновременно являются стратегическими потерями. Ведь даже если локально россияне способны выиграть бой, то в целом победить в войне им это не поможет.

Вместе с тем, российская армия оценивает ситуацию иначе. Для них выполнение поставленной задачи считается успехом, даже, если цена слишком высока.

По словам Тимочко, Кремль накладывает на военные задачи политические цели. По мнению военного, российский диктатор Владимир Путин пытается превращать чисто военные операции в политические символы. Так, было определено, что судьба Донецкой области якобы решается на Покровском направлении. Поэтому враг концентрирует там силы, бросая в бой до 100 тысяч военных, несмотря на масштабные потери.

