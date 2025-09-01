Россияне накрыли огнем Запорожскую область: что известно о погибших

Рубрики
Российские войска обстреляли Пологовский район Запорожской области, в результате чего погибли два человека. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
Удар КАБами. Фото: из открытых источников
По его словам, армия РФ атаковала КАБами село Омельник, разрушив дома, в одном из которых погибли супруги – 64-летние мужчина и женщина.
Федоров рассказал, что всего в течение суток россияне нанесли 591 удар по 20 населенным пунктам Запорожской области.
Также, по словам Федорова, Россия три раза атаковала из РСЗО Щербаки, Новоандреевку и Малую Токмачку.
Глава ОВА отметил, что в результате обстрелов поступило 57 сообщений о повреждении частных домов, квартир, автомобилей, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры.
