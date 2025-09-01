Россияне накрыли огнем Запорожскую область: что известно о погибших

Российские войска обстреляли Пологовский район Запорожской области, в результате чего погибли два человека. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Удар КАБами. Фото: из открытых источников

По его словам, армия РФ атаковала КАБами село Омельник, разрушив дома, в одном из которых погибли супруги – 64-летние мужчина и женщина.

Федоров рассказал, что всего в течение суток россияне нанесли 591 удар по 20 населенным пунктам Запорожской области.

"Войска РФ совершили 6 авиационных ударов по Гуляйполю, Омельнику, Полтавке, Малиновке, Белогорью и Успеновке. 432 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Камышеваху, Беленькое, Каменное, Красноднепровку, Плавни, Приморское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Юрковку, Малую Токмачку, Чаривне, Ольговское и Преображенку", — добавил чиновник.

Также, по словам Федорова, Россия три раза атаковала из РСЗО Щербаки, Новоандреевку и Малую Токмачку.

"150 артиллерийских ударов нанесено по территории Плавней, Приморского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки и Чаривного", — подчеркнул он.

Глава ОВА отметил, что в результате обстрелов поступило 57 сообщений о повреждении частных домов, квартир, автомобилей, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры.

Читайте также на портале "Комментарии" — кроме приоритетного Покровского направления, россияне сейчас сосредотачивают усилия на Запорожье, куда перебрасывают силы и средства из Сумщины. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский считает, что российское командование планирует развернуть активные наступательные действия именно на Запорожском направлении. Какая самая большая проблема мешает РФ продвигаться на Запорожском направлении? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.



