Пойдет ли РФ на Запорожье: что уже происходит на фронте

Кроме приоритетного Покровского направления, россияне сейчас сосредотачивают усилия на Запорожье, куда перебрасывают силы и средства из Сумщины. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский считает, что российское командование планирует развернуть активные наступательные действия именно на Запорожском направлении. Какая самая большая проблема мешает РФ продвигаться на Запорожском направлении? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.

Наступление России. Фото: из открытых источников

Сначала россиянам нужно решить с Донецкой областью

Военный эксперт и основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный в интервью "24 Каналу" обратил внимание, что Запорожское направление крайне важно, как для ВСУ, так и для оккупантов.

Павел Нарожный отметил, что сейчас ситуация на юге Украины относительно спокойная, если сравнивать ее с более горячими участками фронта. Например, на Херсонщине враг пытается высадить свои ДРГ, обстреливает непосредственно Херсон, нанося значительный ущерб украинской логистике ударами дронами. Однако, по мнению военного эксперта, значительного продвижения или подготовки к форсированию Днепра пока не наблюдается.

"Однако продвигаться в сторону Запорожья оккупантам будет очень трудно из-за определенной проблемы. Для того чтобы идти со стороны Мелитополя или восточнее, нужна хорошо работающая логистика", – объяснил Павел Нарожный.

Он продолжает, в то же время украинские силы в последнее время наносили успешные удары по железной дороге, которая идет на Мелитополь. Сжигалась российская техника целыми поездами благодаря ударам дронами и артиллерией. Поэтому для того, чтобы наступать на Запорожском направлении, россиянам, по мнению военного эксперта, нужно выйти на административные границы Донецкой области. Соответственно сейчас они сосредоточат свои атаки и продвижение именно на Донбассе.

Логистика российских войск на Запорожском направлении опирается на Крым

Военный эксперт, участник миротворческих миссий в Косово и Ираке Сергей Грабский в эфире телеканала FREEДОМ рассказал, что на Запорожском направлении 15-тысячная группировка армии РФ вряд ли может изменить ситуацию на поле боя. Но и плотность Сил обороны Украины там значительно ниже, чем на других участках фронта.

Эксперт сообщил, что российское военное командование перебрасывает дополнительные контингенты на Запорожское направление, чтобы усиливать давление на украинские боевые позиции.

“Значит ли это, что мы ожидаем в ближайшее время наступления на Запорожье? Нет, потому что противник оказался не способным организовать наступательные операции на нескольких операционных направлениях одновременно”, — подчеркнул Грабский.

По его словам, логистика российских войск на Запорожском направлении опирается на Крым, поэтому с этим есть много вопросов.

"Мы ежедневно наносим удары по Крыму, мы ежедневно выносим противовоздушную оборону, логистику, бьем по инфраструктурным объектам, и это серьезно ослабляет возможности противника даже подготовиться к ведению боевых действий. Поэтому такие переброски войск свидетельствуют, что противник не оставляет без внимания это направление. Возможно, он хочет усилиться, понимая, что для нас это направление является стратегически важным. И без решения южного вопроса говорить об окончании этой войны, с точки зрения Украины, бессмысленно от слова “совсем”. Таким образом враг пытается хотя бы не допустить возможного прорыва украинских Сил обороны. Хотя, по моему мнению, до прорыва еще очень далеко", — прокомментировал эксперт.

Читайте также на портале "Комментарии" — действительно ли сейчас решается судьба Донбасса: что с летним наступлением РФ.



