Пойдет ли РФ на Запорожье: что уже происходит на фронте

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Кроме приоритетного Покровского направления, россияне сейчас сосредотачивают усилия на Запорожье, куда перебрасывают силы и средства из Сумщины. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский считает, что российское командование планирует развернуть активные наступательные действия именно на Запорожском направлении. Какая самая большая проблема мешает РФ продвигаться на Запорожском направлении? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.
Наступление России. Фото: из открытых источников
Военный эксперт и основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный в интервью "24 Каналу" обратил внимание, что Запорожское направление крайне важно, как для ВСУ, так и для оккупантов.
Павел Нарожный отметил, что сейчас ситуация на юге Украины относительно спокойная, если сравнивать ее с более горячими участками фронта. Например, на Херсонщине враг пытается высадить свои ДРГ, обстреливает непосредственно Херсон, нанося значительный ущерб украинской логистике ударами дронами. Однако, по мнению военного эксперта, значительного продвижения или подготовки к форсированию Днепра пока не наблюдается.
Он продолжает, в то же время украинские силы в последнее время наносили успешные удары по железной дороге, которая идет на Мелитополь. Сжигалась российская техника целыми поездами благодаря ударам дронами и артиллерией. Поэтому для того, чтобы наступать на Запорожском направлении, россиянам, по мнению военного эксперта, нужно выйти на административные границы Донецкой области. Соответственно сейчас они сосредоточат свои атаки и продвижение именно на Донбассе.
Военный эксперт, участник миротворческих миссий в Косово и Ираке Сергей Грабский в эфире телеканала FREEДОМ рассказал, что на Запорожском направлении 15-тысячная группировка армии РФ вряд ли может изменить ситуацию на поле боя. Но и плотность Сил обороны Украины там значительно ниже, чем на других участках фронта.
Эксперт сообщил, что российское военное командование перебрасывает дополнительные контингенты на Запорожское направление, чтобы усиливать давление на украинские боевые позиции.
По его словам, логистика российских войск на Запорожском направлении опирается на Крым, поэтому с этим есть много вопросов.
Читайте также на портале "Комментарии" — действительно ли сейчас решается судьба Донбасса: что с летним наступлением РФ.