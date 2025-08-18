Действительно ли сейчас решается судьба Донбасса: что с летним наступлением РФ

Россия не прекращает свои попытки наступать. В первую очередь оккупанты пытаются прорвать линию обороны ВСУ в Донецкой области. Действительно ли сейчас решается судьба Донбасса? Получает ли Путин те результаты от летнего наступления, как планировал? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Наступление России. Фото: из открытых источников

Россия прилагает больше всего усилий для продвижения на Донецком направлении

Военный эксперт Сергей Грабский заявил в эфире "Вечір.LIVE", что треть всех боевых столкновений сейчас фиксируется на Покровском направлении.

"Достаточно просто представить и проанализировать заявления нашего главнокомандующего генерала Сырского, который сказал, что на Донецком направлении противник сосредоточил, по одной информации, до 100 тысяч войск, по другой — 110 тысяч. Пусть будет даже 100 тысяч войск. Это означает, что на каждый километр мы имеем по тысяче военнослужащих РФ", — объяснил эксперт.

По словам Грабского, это очень сильное давление, поэтому сейчас на этом направлении ситуация постоянно напряженная. В то же время он отметил, что украинские военные держатся и не паникуют.

"Бои продолжаются на разных направлениях, противник не может применять технику, поэтому он компенсирует это применением малых пехотных групп. Это, собственно, то, о чем говорил опять же генерал Сырский, формулируя это, как просачивание. С этой просачиваемостью мы сейчас и боремся", — подчеркнул эксперт.

Сергей Грабский спрогнозировал, что на Новопавловском, Запорожском направлениях мы наблюдали и будем наблюдать бои ограниченной интенсивности, которые являются вспомогательными относительно того, что происходит на Покровском направлении.

"Поэтому мы и говорим о том, что на сегодня Донецкое направление, в частности участок между Покровском и Константиновкой является территорией, где прилагается больше всего усилий, как с украинской, так и с российской сторон", – констатировал эксперт.

Главные задачи противника перенесены на осень-зиму

Военный эксперт Александр Коваленко считает, что летнее наступление противника провалилось. Несмотря на рекордную концентрацию войск – до 120 тысяч на Покровском направлении, оккупанты не смогли выполнить ни одной из ключевых задач, которые ставили перед собой в начале лета.

По словам Коваленко, российская армия планировала выйти на Покровск, Краматорск, Славянск, Сиверск, Константиновку и даже Купянск, чтобы подготовить плацдармы для осенне-зимних боёв. Однако на середину августа ни одна из этих целей не достигнута. Прорывы на отдельных участках оказались ограниченными: чаще речь идёт о продвижении в полях или захвате разрушенных сёл.

Эксперт отмечает, что в августе темпы наступления врага резко снизились. За первые две недели российские войска продвинулись лишь на 200–250 км², что значительно меньше показателей весной и летом. Общий результат трёх месяцев наступательных боёв составил около 1350 км² — максимум за год, но всё же далёк от заявленных Кремлём целей.

Коваленко подчеркивает: главные задачи, включая окружение Покровска и Константиновки, а также выход на Лиман и Сиверск, перенесены на осень — зиму. Но и тогда наступление может захлебнуться: погодные условия и отсутствие техники сыграют против РФ.

