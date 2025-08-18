Действительно ли сейчас решается судьба Донбасса: что с летним наступлением РФ

Рубрики
Россия не прекращает свои попытки наступать. В первую очередь оккупанты пытаются прорвать линию обороны ВСУ в Донецкой области. Действительно ли сейчас решается судьба Донбасса? Получает ли Путин те результаты от летнего наступления, как планировал? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Военный эксперт Сергей Грабский заявил в эфире "Вечір.LIVE", что треть всех боевых столкновений сейчас фиксируется на Покровском направлении.
По словам Грабского, это очень сильное давление, поэтому сейчас на этом направлении ситуация постоянно напряженная. В то же время он отметил, что украинские военные держатся и не паникуют.
Сергей Грабский спрогнозировал, что на Новопавловском, Запорожском направлениях мы наблюдали и будем наблюдать бои ограниченной интенсивности, которые являются вспомогательными относительно того, что происходит на Покровском направлении.
Военный эксперт Александр Коваленко считает, что летнее наступление противника провалилось. Несмотря на рекордную концентрацию войск – до 120 тысяч на Покровском направлении, оккупанты не смогли выполнить ни одной из ключевых задач, которые ставили перед собой в начале лета.
По словам Коваленко, российская армия планировала выйти на Покровск, Краматорск, Славянск, Сиверск, Константиновку и даже Купянск, чтобы подготовить плацдармы для осенне-зимних боёв. Однако на середину августа ни одна из этих целей не достигнута. Прорывы на отдельных участках оказались ограниченными: чаще речь идёт о продвижении в полях или захвате разрушенных сёл.
Эксперт отмечает, что в августе темпы наступления врага резко снизились. За первые две недели российские войска продвинулись лишь на 200–250 км², что значительно меньше показателей весной и летом. Общий результат трёх месяцев наступательных боёв составил около 1350 км² — максимум за год, но всё же далёк от заявленных Кремлём целей.
Коваленко подчеркивает: главные задачи, включая окружение Покровска и Константиновки, а также выход на Лиман и Сиверск, перенесены на осень — зиму. Но и тогда наступление может захлебнуться: погодные условия и отсутствие техники сыграют против РФ.
