Переговоры в Абу-Даби уже 10 ноября: что хотят добиться США на этой встрече

США намерены организовать встречу представителей Украины и России в Абу-Даби 10-11 ноября. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. По данным агентства, участники должны обсудить прекращение войны, будущие гарантии безопасности и меры по снижению напряженности.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Американские переговорщики рассчитывают добиться продвижения к соглашению до наступления зимы. При этом Reuters отмечает: несмотря на усиление давления со стороны президента США Дональда Трампа на Киев, позиции Украины и России по ключевым условиям возможной сделки остаются далекими друг от друга.

Параллельно Вашингтон готовит консультации с европейскими партнерами. Специальный посланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что уже на этой неделе в Брюсселе американские представители встретятся с представителями Франции, Германии, Великобритании, Евросоюза и НАТО.

В повестке – гарантии безопасности для Украины, будущая архитектура безопасности Европы и экономические механизмы поддержки украинского восстановления. Уиткофф заявил о намерении развить результаты предыдущих контактов в Киеве, Осло и Санкт-Петербурге и продолжить работу над всеобъемлющим и устойчивым мирным соглашением.

Участие Киева и Москвы пока не подтверждено. Подготовка встречи сама по себе не означает, что стороны приблизились к компромиссу.

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