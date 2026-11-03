logo

BTC/USD

76836

ETH/USD

2254.03

USD/UAH

45.53

EUR/UAH

51.05

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Переговоры в Абу-Даби уже 10 ноября: что хотят добиться США на этой встрече
commentss НОВОСТИ Все новости

Переговоры в Абу-Даби уже 10 ноября: что хотят добиться США на этой встрече

Вашингтон рассчитывает приблизить договоренности до зимы, однако позиции Киева и Москвы по условиям завершения войны по-прежнему существенно расходятся

3 ноября 2026, 07:08
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

США намерены организовать встречу представителей Украины и России в Абу-Даби 10-11 ноября. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. По данным агентства, участники должны обсудить прекращение войны, будущие гарантии безопасности и меры по снижению напряженности.

Переговоры в Абу-Даби уже 10 ноября: что хотят добиться США на этой встрече

Переговоры. Фото: из открытых источников

Американские переговорщики рассчитывают добиться продвижения к соглашению до наступления зимы. При этом Reuters отмечает: несмотря на усиление давления со стороны президента США Дональда Трампа на Киев, позиции Украины и России по ключевым условиям возможной сделки остаются далекими друг от друга.

Параллельно Вашингтон готовит консультации с европейскими партнерами. Специальный посланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что уже на этой неделе в Брюсселе американские представители встретятся с представителями Франции, Германии, Великобритании, Евросоюза и НАТО.

В повестке – гарантии безопасности для Украины, будущая архитектура безопасности Европы и экономические механизмы поддержки украинского восстановления. Уиткофф заявил о намерении развить результаты предыдущих контактов в Киеве, Осло и Санкт-Петербурге и продолжить работу над всеобъемлющим и устойчивым мирным соглашением.

Участие Киева и Москвы пока не подтверждено. Подготовка встречи сама по себе не означает, что стороны приблизились к компромиссу.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Кремле пока не рассматривают новые гуманитарные операции по сценарию Олешек. Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Путина Дмитрий Песков, комментируя завершившуюся миссию в Херсонской области. Таким образом, рассчитывать на скорое повторение подобного перемирия оснований пока нет.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/world/europe/us-hold-trilateral-talks-with-ukraine-russia-abu-dhabi-next-week-us-official-2026-11-02/
Теги:

Новости

Все новости