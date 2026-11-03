Переговори в Абу-Дабі вже 10 листопада: що хочуть досягти США на цій зустрічі

США мають намір організувати зустріч представників України та Росії в Абу-Дабі 10-11 листопада. Про це повідомляє Reuters із посиланням на високопоставленого американського чиновника. За даними агентства, учасники мають обговорити припинення війни, майбутні гарантії безпеки та заходи щодо зниження напруженості.

Переговори. Фото: з відкритих джерел

Американські переговорники розраховують домогтися поступу до угоди до настання зими. При цьому Reuters зазначає: незважаючи на посилення тиску з боку президента США Дональда Трампа на Київ, позиції України та Росії за ключовими умовами можливого правочину залишаються далекими один від одного.

Паралельно Вашингтон готує консультації із європейськими партнерами. Спеціальний посланник президента США Стів Уіткофф повідомив, що вже цього тижня у Брюсселі американські представники зустрінуться із представниками Франції, Німеччини, Великобританії, Євросоюзу та НАТО.

На порядку денному – гарантії безпеки для України, майбутня архітектура безпеки Європи та економічні механізми підтримки українського відновлення. Уіткофф заявив про намір розвинути результати попередніх контактів у Києві, Осло та Санкт-Петербурзі та продовжити роботу над всеосяжною та стійкою мирною угодою.

Участь Києва та Москви поки не підтверджена. Підготовка зустрічі сама собою не означає, що сторони наблизилися до компромісу.

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