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Будет ли новое перемирие после операции в Олешках: что заявил Песков

Кремль назвал гуманитарную операцию успешной и поблагодарил США, в том числе Меланию Трамп

2 ноября 2026, 11:50
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Кравцев Сергей

В Кремле пока не рассматривают новые гуманитарные операции по сценарию Олешек. Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Путина Дмитрий Песков, комментируя завершившуюся миссию в Херсонской области. Таким образом, рассчитывать на скорое повторение подобного перемирия оснований пока нет.

Будет ли новое перемирие после операции в Олешках: что заявил Песков

Перемирие. Фото: из открытых источников

По словам представителя Кремля, Москва считает гуманитарную операцию в Олешках успешной и высоко оценивает координацию всех ее участников. При этом Песков подчеркнул, что конкретных инициатив, аналогичных этой миссии, на данный момент не существует.

"Планов и инициатив, аналогичных этой гуманитарной операции, пока нет, но в каждом случае интересы граждан будут во главе угла", – передали его слова российские пропагандистские СМИ.

Отдельно пресс-секретарь российского президента отметил работу Лантратовой, которая, по его оценке, внесла значительный вклад в проведение операции. Благодарность Москва также выразила американской стороне, в особенности первой леди США Мелании Трамп.

Ранее Мелания Трамп сообщила, что в рамках гуманитарной миссии во время Олешковского перемирия удалось доставить в регион жизненно необходимую помощь и эвакуировать почти 800 человек. Она назвала операцию успешной и выразила надежду, что произошедшее станет основой для прочного мира между Украиной и Россией.

Заявление Пескова фактически не содержит обещаний о продолжении гуманитарных инициатив. Кремль ограничился оценкой уже проведенной операции и заверениями, что в подобных ситуациях будет учитывать интересы граждан.

При этом остается открытым вопрос, возможны ли новые договоренности о временном прекращении огня ради эвакуации людей и доставки помощи. Публично Москва пока не сообщила ни о подготовке следующей миссии, ни о конкретных сроках подобных переговоров.




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