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Меланія Трамп зробила важливу заяву про евакуацію з Олешок: що відомо про гуманітарну місію

Перша леді США назвала операцію успішною та подякувала Україні й Росії за співпрацю під час перемир’я

2 листопада 2026, 11:38
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Кравцев Сергей

Перша леді США Меланія Трамп повідомила про евакуацію майже 800 людей з Олешок Херсонської області в межах гуманітарної місії, яка, за її словами, відбулася під час перемир’я. Про завершення операції вона написала у соцмережі X.

Меланія Трамп зробила важливу заяву про евакуацію з Олешок: що відомо про гуманітарну місію

Меланія Трамп. Фото: з відкритих джерел

Меланія Трамп назвала місію успішною. За її словами, до регіону вдалося доставити необхідну гуманітарну допомогу, а також організувати евакуацію значної кількості людей.

"Місія завершилася успіхом: у регіон було доставлено життєво необхідну допомогу, а також забезпечено евакуацію майже 800 людей", – зазначила перша леді США.

Вона окремо подякувала Україні та Росії за участь у процесі й співпрацю в межах так званого Олешківського перемир’я. 

На думку Меланії Трамп, ця гуманітарна операція може стати основою для подальшого мирного врегулювання між двома країнами.

"Від імені Америки я висловлюю вдячність Росії та Україні за їхню провідну роль і співпрацю в межах Олешківського перемир’я. Сподіваюся, що Олешки стануть основою для міцного миру між обома країнами", – написала вона.

Заява першої леді США привернула увагу до гуманітарної ситуації в Олешках, які розташовані на тимчасово окупованій території Херсонщини. Водночас у її дописі не наведено подробиць щодо маршруту евакуації, організаторів операції та того, куди саме вивезли людей.

Також видання "Коментарі" повідомляло – російські війська скористалися режимом припинення вогню у районі тимчасово окупованих Олешек Херсонської області як проведення гуманітарної операції, а й посилення власних військових позицій. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.




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