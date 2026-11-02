Меланія Трамп зробила важливу заяву про евакуацію з Олешок: що відомо про гуманітарну місію

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Кравцев Сергей
Перша леді США Меланія Трамп повідомила про евакуацію майже 800 людей з Олешок Херсонської області в межах гуманітарної місії, яка, за її словами, відбулася під час перемир’я. Про завершення операції вона написала у соцмережі X.
Меланія Трамп. Фото: з відкритих джерел
Меланія Трамп назвала місію успішною. За її словами, до регіону вдалося доставити необхідну гуманітарну допомогу, а також організувати евакуацію значної кількості людей.
Вона окремо подякувала Україні та Росії за участь у процесі й співпрацю в межах так званого Олешківського перемир’я.
На думку Меланії Трамп, ця гуманітарна операція може стати основою для подальшого мирного врегулювання між двома країнами.
Заява першої леді США привернула увагу до гуманітарної ситуації в Олешках, які розташовані на тимчасово окупованій території Херсонщини. Водночас у її дописі не наведено подробиць щодо маршруту евакуації, організаторів операції та того, куди саме вивезли людей.
Також видання "Коментарі" повідомляло – російські війська скористалися режимом припинення вогню у районі тимчасово окупованих Олешек Херсонської області як проведення гуманітарної операції, а й посилення власних військових позицій. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.